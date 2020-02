„Na, was sagst du zu dem Virus?“ - „Lass dich nicht verrückt machen.“ Ein solches Gespräch trug sich am Nachmittag in einem Hollabrunner Supermarkt zu. Und auch wenn die Gesprächspartner sich am Ende einig waren, dass sie sich nicht in Panik versetzen lassen wollen, fiel auf: Die Regale mit Reis, Nudeln und Pastasauce in Gläsern waren weniger gut bestückt als gewohnt. In der Abteilung der Reinigungsmittel waren jene Produkte mit desinfizierender Wirkungen Mangelware. Interessant war zu beobachten, dass auch die Whiskey-Regal leergeräumt waren.

„Die Hamstereinkäufe waren am Vormittag. Sie haben uns ausgeräumt“, erzählt eine Kassierin einer Kundin von Einkaufswagen voller Nudeln und Reis. Sie vermute, dass am Vorabend etwas Schlimmes in einer Gratiszeitung gestanden sein muss, weil die Menschen sich auch in Hollabrunn mit Vorräten eindeckten. Die Kundin schüttelt den Kopf, sie verstehe die ganze Aufregung nicht.

In den Drogeriemärkten sind Desinfektionsmittel ebenfalls ausverkauft.