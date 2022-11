Glasfaser-Projekt: Hollabrunn will Projekt mit Speed Connect

„Ein Glasfasernetz ist ein wichtiger Schritt, um die Digitalisierung in unserer Gemeinde voranzutreiben. In dem Projekt der Speed Connect wird die Infrastruktur in der Stadt und in allen Katastralgemeinden parallel verlegt, sodass auch die Bürger in den kleineren Orten nicht länger auf eine schnelle und stabile Internetverbindung warten müssen“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky. Er freue sich über das neue Angebot.

Speed Connect stellt ein bundesweit offenes Netz her, das den Endkunden die freie Wahl des Internetanbieters lässt. In einem Schwung könnten die Stadt und alle Katastralgemeinden flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen ausgerüstet werden. Der Zeitplan sieht eine Fertigstellung innerhalb von eineinhalb Jahren ab Projektstart vor.

"Nahezu unbegrenzte Kapazitäten"

„Von der Zentrale bis ins Haus wird echte Glasfaser verlegt. Die Leitungen werden als Punkt-zu-Multipunkt-Anbindung verlegt, unterschiedliche Lichtfarben ermöglichen aber ebenso nahezu unbegrenzte Kapazitäten, um auch künftigen Anforderungen gerecht zu werden - bei einem wesentlich geringerem Energieeinsatz“, erklärt der zuständige ÖVP-Stadtrat Josef Keck die innovative Ausführung.

Durch den Einsatz von Spezialgeräten werden die baulichen Eingriffe möglichst gering gehalten, die Grabungen sollen in den meisten Fällen innerhalb eines Tages wieder verschlossen sein.

Informationsveranstaltung für Gemeinderäte

Wo wurden am 3.11. alle Gemeinderäte erneut ins Rathaus zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um das Angebot zu prüfen. Im Anschluss sei auf Nachfrage des Bürgermeisters bestätigt worden, dass mit diesem Partner weitergearbeitet werden soll. In der Gemeinderatssitzung im Dezember wird über das zukunftsträchtige Infrastrukturprojekt abgestimmt werden. Bereits im Frühjahr könnte mit der Umsetzung begonnen werden. Für die Gemeinde entstehen keine Kosten, da das Geschäftsmodell auf den Nutzungsgebühren der Infrastruktur durch die Provider beruht.

Arbeitsplätze für Hollabrunn

Die Speed Connect hat übrigens bereits jetzt starken Hollabrunn-Bezug, als CEO fungiert nämlich der Hollabrunner Joachim Otte. In naher Zukunft soll für das Unternehmen in der Stadt ein Lager entstehen. Auch Ottes zweites Unternehmen, die Pronovum GmbH, hat bereits eine Betriebsansiedelung in der Bezirkshauptstadt in die Wege geleitet.

