"Das stimmt einfach nicht“, ärgert sich Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein über einen Aufschrei der Grünen am Wochenende. Dabei ging es um Schlägerungen entlang des Göllersbachs, die am Donnerstag und Freitag in den Gemeinden Hollabrunn und Göllersdorf durchgeführt worden seien.

Georg Ecker, Klubchef der Grünen in Hollabrunn, habe die Arbeiten in Göllersdorf sogar selbst aufgehalten. „Wir haben im November und Dezember das letzte Mal gemäht“, sagt Reinwein, dass in seiner Gemeinde sehr wohl auf die Brutzeit der Vögel Rücksicht genommen werde. „Im Frühjahr ist bei uns noch gar nichts passiert.“ Mit der ausführenden Firma sei im Februar 2021 abgerechnet worden.

„Es war kurz vor Viendorf, an der Landesstraße L 1066“, sagt Ecker auf Nachfrage der NÖN. Er wundert sich nicht, dass Reinwein nicht informiert war, denn: „Auf der BH wusste man auch nichts davon.“

Keine Schlägerungen entlang des Göllersbachs

Lukas Niedermayer ist Stadtrat in Hollabrunn und Obmann des Göllersbach Wasserverbands. „Natürlich wird die Gemeinde normalerweise informiert“, sagt er und bezweifelt ebenso wie Bürgermeister Reinwein, dass solche Arbeiten wirklich auf Göllersdorfer Gemeindegebiet stattgefunden haben. Schlägerungen entlang des Göllersbachs seien nämlich nicht in Auftrag gegeben worden.

Lukas Niedermayer, Obmann des Göllersbach Wasserverbands betont: "Es wurde nur Totholz entfernt!" Usercontent, NÖN

„Grundsätzlich ist es so, dass der Göllersbach bewuchsfrei zu sein hat“, sagt der Wasserverband-Obmann. Alles, was entlang des Bachbetts wachse, sei im Sinne der Ökologie. In der Vorwoche gab es den Auftrag, Totholz zu entfernen, um Gefahrenpunkte, wo Verklausungen entstehen könnten, zu beseitigen. „Das muss sein, aber gerodet wurde nichts“, betont Niedermayer. Wenn Sträucher weggeschnitten wurden, dann nur deswegen, um zum Totholz zu gelangen. „Seitens des Verbandes wurde sonst nichts gemacht.“

Auch der Verband habe ein Interesse daran, Insekten, Vögel und Kleintiere zu schützen. Sollte ein Baum entfernt werden müssen, weil er krank ist, dann „muss das genau dokumentiert werden, warum das passiert ist“, betont Niedermayer, dass hier Fotos geschossen werden. Jeder Baum der entfernt wird, werde wieder aufgeforstet. „Ich will selbst keine gesunden Bäume umschneiden oder ganze Kahlschläge entlang des Baches“, sagt der Stadtrat.