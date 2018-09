In der Vorwoche berichtete die NÖN über die Entwicklungen rund um die Freiwillige Feuerwehr Bösendürnbach (siehe hier) , die bereits seit Monaten über kein Einsatzfahrzeug verfügt. Sauer stieß Kommandant Hermann Hauser die Aussage von Unterabschnittschef Horst Kunert auf, der Einsatzsprengel der FF Bösendürnbach sei von Bürgermeister Martin Gudenus an die Feuerwehr Mühlbach übertragen worden. Das stimme so nicht.

„Es gibt Licht am Ende des Tunnels“

„Da könnte leicht der Eindruck entstehen, die Feuerwehr Bösendürnbach sei bereits aufgelöst worden“, meint Hauser. Die kleine Wehr verfügt zwar über kein eigenes Fahrzeug, nachdem das mehr als 30 Jahre alte Auto unbrauchbar geworden und eine Ersatzanschaffung bisher nicht möglich war, der Einsatzsprengel werde aber sehr wohl betreut.

„Im Einsatzfall wird die Feuerwehr Mühlbach mitalarmiert. Wir in Bösendürnbach sind aber voll einsatzbereit“, betont Hauser. Einsatzleiter sei auf alle Fälle der örtlich zuständige Kommandant. „An unserem Einsatzsprengel hat sich also nichts geändert.“

Nun hat es, wie die Hollabrunner NÖN ebenfalls im Vorfeld berichtete, am vergangenen Donnerstag ein Gespräch zwischen Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus und Bösendürnbachs FF-Chef Hermann Hauser gegeben. Letzterer wollte sich zu Details dieser Aussprache vorerst nicht näher äußern, meinte aber zur NÖN: „Es zeichnet sich zumindest ein Licht am Ende des Tunnels ab.“