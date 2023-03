Nach Obritz-Aufreger Mit Kindern in Kellergasse gewohnt: Obsorge wieder bei Eltern

Auch ein Kamerateam von ATV interessierte sich am Bezirksgericht Hollabrunn für den „Fall Landon“. Foto: Romana Schuler

N ächstes Kapital nach der Aufregung in der Obritzer Kellergasse, wo Thomas Landon mit seiner Frau und sechs Kindern illegal in einem Presshaus lebte und zwei Beamte bei einer Kontrolle mit Pfefferspray attackierte: Bei einer Verhandlung am Bezirksgericht Hollabrunn erhielt das Paar nun wieder die Obsorge für seine Kinder.