Wer wird neuer Direktor im Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn? Bis das offiziell bekannt wird, bedarf es noch etwas Geduld. Die Besetzung wird in der Landesregierungssitzung am 18. September beschlossen. Fix ist allerdings: Karl Reiser, zuletzt interimistischer Leiter des Hauses, kommt nicht zum Zug.

Wie die NÖN berichtete, gab es einen anonymen Brief, in dem Unmut und Bestürzung kundgetan wurde , dass der beliebte Reiser aus dem Hearing nur als Zweitgereihter hervorging. Unterzeichnet war das Schreiben mit „Die Mitarbeiter des Pflege- und Betreuungszentrums Hollabrunn“.

„Stimmungslage trifft bei den Mitarbeitern in keiner Weise zu“

„Unser Eindruck ist, dass die im Schreiben erwähnte Stimmungslage bei den Mitarbeitern in keiner Weise zutrifft“, erklärte indes NÖ-Heimechef Otto Huber. Er könne die persönliche Enttäuschung von Karl Reiser nachvollziehen und auch nicht ausschließen, dass einige Mitarbeiter enttäuscht sind. Doch es sei nun einmal auch so, dass in keinem Betrieb die Mitarbeiter die Führungskräfte bestimmen.

Noch in der Vorwoche betonte Hubers Stellvertreter Severin Nagelhofer auf NÖN-Anfrage, dass alle – in diesem Fall fünf – Bewerber die gleichen Möglichkeiten haben müssten. Dementsprechend und gesetzlich vorgeschrieben sei man objektiven Kriterien im Auswahlverfahren verpflichtet. Man werde jedenfalls nach der offiziellen Bestellung des neuen Direktors die Entwicklung unterstützend begleiten.

„Herr Reiser wurde im Vorfeld von mir persönlich ob des offenen Ausgangs des Verfahrens informiert“, so Huber. Karl Reiser war für die NÖN nicht zu erreichen. Seine Stellvertreterin, Pflegedienstleiterin Sylvia Bischof, wollte, nach der Stimmung im Haus gefragt, keinen Kommentar abgeben.