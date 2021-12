Knalleffekt in Retz: Stadtchef Helmut Koch trat zurück

Helmut Koch habe sich in den letzten Jahren voller Elan für die Stadtgemeinde Retz starkgemacht, schreibt die ÖVP Retz in einer ersten Stellungnahme. Und an den seit 2015 amtierenden Bürgermeister gerichtet: "Wir sind dir für die letzten Jahre sehr dankbar, du hast an der Spitze der ÖVP Großartiges geleistet und somit gebührt dir der größte Dank für den Wahlerfolg 2020."

In den letzten zwei Jahren sei ein engagiertes junges Team aufgebaut worden, das nun in Kochs Sinne weiterarbeiten werden. Am 17. Dezember soll die Neuwahl des Bürgermeisters stattfinden.