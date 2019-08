Vandalenakte auf öffentlichen Plätzen, wie etwa Spielplätzen, häuften sich zuletzt in der Bezirkshauptstadt. Darum werden diese nun in den Nachtstunden durch ein professionelles Bewachungsunternehmen überwacht, wie die Stadtgemeinde Hollabrunn in einer Aussendung mitteilte.

Bürgermeister Alfred Babinsky: „Leider werden immer öfter Spielgeräte beschmiert, beschädigt oder missbräuchlich verwendet." Um diesem Treiben, vor allem in den Nachtstunden, Einhalt zu gebieten, wurde von der Stadtgemeinde Hollabrunn auf Antrag der Hollabrunner Volkspartei das Bewachungsunternehmen FSZ beauftragt.

Sicherheitspersonal überwacht neuralgische Punkte

„Es werden ab sofort täglich zu unterschiedlichen Zeitpunkten von Streifendienstmitarbeitern der Firma FSZ Rundgänge bei einigen neuralgischen Punkten gemacht", zählt VP-Stadtrat Alexander Rausch den Motorikpark, den Reblaus-Spielplatz oder den Skaterplatz als Beispiele auf. Wenn nötig, werden auffällige Personen auf die jeweilige Platzordnung hingewiesen.

Der Stadtchef sieht in dieser Maßnahme eine Verbesserung und geht vor allem von einem Rückgang der Beschädigungen aus. Der Leiter der Stadtwerke, Thomas Bauer, schätzt die jährlichen Reparaturkosten auf „mehrere Tausend Euro“. Für Babinsky „ein Zustand, der mit der Überwachung auf jeden Fall schnell besser werden wird!“