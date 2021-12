Zwei Kinder bei Pkw-Kollision in Göllersdorf schwer verletzt

Der Bub und das Mädchen waren Polizeiangaben zufolge im Wagen eines 36-jährigen Wieners gesessen. Die beiden Zehnjährigen wurden nach notärztlicher Versorgung in die Bundeshauptstadt transportiert und dort in die Klinik Donaustadt gebracht.

Ereignet hatte sich die Kollision an einer Kreuzung. Der 36-Jährige hatte eine Stopptafel missachtet und war in das Auto einer 17-Jährigen gekracht. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Anpralls in ein Bachbett befördert. Auch die jugendliche Lenkerin wurde verletzt. Sie wurde per Rettung in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.