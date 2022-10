Franz Kloiber ist neuer Bürgermeister von Maissau

„Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, dass ich in meiner politischen Karriere eine Sitzung führen darf“, eröffnete Stadträtin Michaela Zellhofer (ÖVP) die Gemeinderatssitzung in Maissau.

Warum die Stadträtin den Vorsitz hatte? Weil Bürgermeister Josef Klepp (ÖVP) und Vizebürgermeister Karl Frühwirth (ÖVP), wie berichtet, ihre Ämter zur Verfügung gestellt hatten. Zellhofer durfte gleich vier neue Gemeinderäte angeloben, denn auch Stadtrat Andreas Ehemoser (ÖVP) und Tanja Tamandl (SPÖ) haben das Gremium verlassen. Nadine Nicham, Robert Delugan und Judith Marchsteiner besetzten die frei gewordenen Plätze der ÖVP. Bei den Sozialdemokraten rückte Josef Kraft nach.

Franz Kloiber nahm Wahl zum Bürgermeister an

Seit Mittwochabend ist die Funktion des Stadtchefs neu besetzt: Franz Kloiber wurde von den Mandataren der Amethyststadt zum neuen Bürgermeister gewählt. Dieser nahm die Wahl gerne. „Ich bedanke mich bei unseren Vorgängern. Vor allem bei Josef. Sein Einsatz ist wirklich ein Wahnsinn“, weiß Kloiber, dass es große Fußstapfen sind, in die er tritt.

Nach der Bürgermeisterwahl galt es, die Stadtrat-Riege neu zu besetzen, und zwar mit vier neuen Gesichtern. Denn auch Andreas Ehemoser (ÖVP) und Markus Weese (SPÖ) schieden aus dem Stadtrat aus. Im Gegensatz zu Ehemoser bleibt Weese dem Gemeinderat erhalten.

Die neuen Stadträte der ÖVP sind nun Christa Fleschitz, Michaela Gilli-Brickl und Anton Hofstetter. Bei der SPÖ wurde Gemeinderat Andreas Binder in den Stadtrat gewählt.

"Sehr gerne": Michaela Gilli-Brickl ist Vizebürgermeisterin

Aus den Reihen der Stadträte galt es, das frei gewordene Amt des Vizebürgermeisters zu besetzen. Der Wahlvorschlag der Volkspartei lautete: Michaela Gilli-Brickl. Sie wurde, wie alle anderen auch, mit 16 von 16 Stimmen gewählt. „Willst du meine Vizebürgermeisterin sein?“, fragte Neo-Bürgermeister Kloiber. „Sehr gerne“, bekräftigte Gilli-Brickl.

Nachdem all diese Funktionen per Stimmzettel gewählt worden waren, waren sich die Gemeinderäte einig, dass das genug Bewegung für den Abend war. Die Ergänzungswahlen in den Prüfungsausschuss – Tanja Tamandl und Anton Hofstetter scheiden aus; Weese und Nicham rücken nach – sowie in diverse Ausschüsse und die Entsendung in verschiedene Gremien erfolgten geblockt und via Handzeichen.

"Teamwork ist mir wichtig"

Nach einer Stunde waren alle Ämter besetzt. Kloiber war es wichtig, die Ausschussmitglieder wissen zu lassen, dass sie künftig mehr eingebunden werden, um einen besseren Informationsfluss zu gewährleisten. So könne der Gemeinderat letztendlich bessere Entscheidungen treffen. „Das ist mir wichtig, Teamwork ist gefragt“, sagte er – auch mit Blick auf die Opposition. „Meine Hand ist ausgestreckt, ich will keine Sticheleien, das haben wir nicht notwendig.“ Um das Team zu stärken, lud der neue Stadtchef zum Heurigen ein. „Auf einen Traubensaft gespritzt“, sagte er schmunzelnd.

