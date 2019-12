BeeZante, PetSelection und Magic Potion: Mit Jänner 2020 eröffnen drei neue Junior Companies der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn ihr Türen. Hollabrunner Unternehmen beraten und unterstützen die Schüler bei der Vermarktung ihrer Produktinnovationen.

Die Schüler der Landwirtschaftsklasse haben einen Honigweinfrizzante mit dezentem Himbeergeschmack entwickelt. Da es dieses Produkt noch nicht am Markt gibt, war nicht nur die Herstellung, sondern auch die Lebensmittelkennzeichnung eine besondere Herausforderung, wie "BeeZante"-Geschäftsführerin Hanna Dinstl erläutert.

Leckerlies und Schmuckstücke von "PetSelection"

Die Schüler der Kleintierhaltungsklasse bieten zwei Produktlinien unter den Firmennamen „PetSelection“ an. Zum einen werden Leckerlies in Form von „Dognuts“ in verschiedenen Geschmacksrichtungen für Tiere angeboten, zum anderen können unter dem Namen "Viva Aurum" Blumen- und Insektenschmuckstücke zum Tragen oder Dekorieren erworben werden.

Wildkräuterprodukte in umweltgerechter Verpackung bieten die Schüler der Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement unter der Marke „Magic Potion“ an. Unterstützt werden sie dabei von Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger.

"Lernen für das Leben" ist optimal verwirklicht

Was die drei Firmen gemeinsam machen: eine umweltschonende Verpackung durch Verwendung von Honigtüchern oder wiederverwendbaren Behältnissen.

Walter Pamperl, Direktor der Raiffeisenbank Hollabrunn, wünschte den Schülern bei einer ersten Präsentation viel Geschäftserfolg und hob das jugendliche Engagement hervor: Die professionellen Verkaufsstände und die fachgerechten Verkaufsgespräche würden zeigen, dass der Leitsatz „Lernen für das Leben“ in diesem Schulprojekt optimal verwirklicht wird. „Wir sind stolz auf unsere jungen Unternehmensgründer, die mit vollem Elan Spitzenprodukte herstellen und professionell vermarkten üben“, unterstrich LFS-Direktor Rudolf Reisenberger.

Geschäftsführung, Produktion, Marketing, Verwaltung und Verkauf sind die Sparten der Firmen.

Hintergrund

„JUNIOR Company – SchülerInnen gründen Unternehmen“ ist ein Projekt, das sämtliche Forderungen der Wirtschaft an die Schule fördert. Die Schüler lernen aus eigener Erfahrung und mit Sicherheitsnetz, wie man eine Firma gründet, das passende, unverwechselbare Produkt für einen definierten Markt mit festgelegten Qualitätsstandards produziert und vermarktet. Sie werden dabei mit allen Herausforderungen und Hürden konfrontiert, die bei einer Firmengründung auftreten können. Sie müssen ein absatzfähiges Produkt kreieren und verkaufen, ein Konto bei einer Bank ihres Vertrauens eröffnen, Anteilsscheine zur Kapitalbeschaffung verkaufen, bilanzieren, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abliefern. Die Lehrer stehen als Coaches zur Verfügung.



Die Junior Companies:

BeeZante, "Bee fresh with honey":

"Unser erster Versuch ist uns mit professioneller Unterstützung gelungen. Jetzt geht es darum, unsere Kunden von unserem Qualitätsprodukt zu überzeugen und unsere Firma positiv zu führen", betont Geschäftsführerin Hanna Dinstl. Die 18 Schüler des 3. Jahrgangs Landwirtschaft mit Weinbau arbeiten an einer umweltgerechten und ansprechenden Flaschengeschenkverpackung in Form von Bienenwachstüchern. Sie bieten ihr Produkt auf Messen, in der Schule und bei Kooperationspartnern an.

Bestellung sind via E-Mail an beezante@gmx.at möglich.

Magic Potion:

Sirupe, Tees, Honige sowie Duftsackerl werden aus Brennnessel, Malve, Lavendel, Gänseblümchen und Spitzwegerich produziert. Der Waldviertler Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger betont, dass der Umgang mit den Kunden der wichtigste Faktor sei, um ein Geschäft positiv führen zu können. ,,Die Kunden wünschen sich natürliche Produkte aus der Region!"

Die 13 Schülerinnen des 3. Jahrgangs Betriebs- und Haushaltsmanagement legen das Hauptaugenmerk auf die Sirupe. Sie bieten ihre Produkte auf Messen und Märkten, in der Schule und bei diversen Veranstaltungen an.

Die Produkte können via E-Mail an magic.potion@gmx.com, auf Facebook oder auf Instagram bestellt werden.

PetSelection:

Die Firma produziert handgemachte Leckerbissen für Vierbeiner und Schmuckstücke in Form von eingegossenen Insekten und Blumen. „Wir sind mit unseren bisherigen Produkten sehr zufrieden und haben einen tollen Erfolg bei den Infotagen der LFS Hollabrunn erzielt. Mit guter Zusammenarbeit hoffen wir weiterhin auf einen tollen Erfolg“, freut sich der 4. Jahrgang Haustierhaltung.

Die 23 Schüler bieten ihre Produkte auf Messen, in der Schule und bei Kooperationspartnern an.

Die Produkte können per E-Mail an petselection2000@gmail.com oder über die beiden Facebookseiten "Dognuts&Co" und "Viva aurum" bestellt werden.