Nachhaltiges in Radlbrunn Brandlhof war Paradies der Trachten und wurde gestürmt

V on der Frisur bis zur Kleidung - die Trachtenbörse im Radlbrunner Brandlhof ließ am 23. Juli keine Wünsche offen. Nicht nur im Hof, sondern auch in den Seminarräumen und im Garten gab es traditionelle Kleidung zu sehen und zu erstehen.

De Volkskultur Niederösterreich hatte zur dritten Trachtenbörse in den ehrwürdigen Brandlhof geladen. „Weitergeben statt Wegwerfen“ lautete die Devise und viele Stücke erhielten nicht nur neue Besitzer, sondern auch neue Wertschätzung. Manuela Göll, Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ, war vom Ansturm der Trachtenfans begeistert. Unter diesen waren Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Bürgermeister Hermann Fischer, Pfarrer Pater Edmund Tanzer, Landtagsabgeordnete a.D. Marianne Lembacher oder auch Peter Steinbach, Obmann der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg. Alltags- und Festtagsdirndl, Kinderdirndl, Lederhosen, Gilets, Strickwesten, Wetterfleck, Taschen, Schürzen, Dirndlblusen, Trachtentücher und Stoffe – die Auswahl war grandios. Nachhaltigkeit und das traditionelle Handwerk der Trachtenschneiderei standen im Mittelpunkt. Martina Schön flocht unzähligen Kindern und Erwachsenen in verschiedenen Varianten die Haare. Alexandra Zierlinger vom Geschäft „volkskultur – Handwerk der Regionen“ in Krems-Stein gab fachkundige Tipps zu mutigen Stoffkombinationen für Dirndl und Co. Beim Glücksrad konnten die Besucher kleine Kostbarkeiten – passend zur Tracht – gewinnen. Und nach der Schnäppchenjagd stärkten sie sich mit kulinarischen Leckerbissen. Das Ensemble „Belle fin acoustic“ sorgte für die musikalische Unterhaltung.