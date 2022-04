Hochbetrieb im Hollabrunner Stadion

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Im Hollabrunner Stadion kämpfen elf Volksschul-Mannschaften um den Turniersieg, am Ende setzte sich die VS I Hollabrunn Kirchenplatz knapp durch und löste das Ticket für das Weinviertler Regionsfinale in Deutsch-Wagram in knapp zwei Wochen.

