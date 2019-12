Die Hollabrunner Perchtengruppe Dionysos Pass lud am Samstag zum Heimlauf, dem letzten Auftritt in der Saison 2019, am Hollabrunner Hauptplatz und in der Fußgängerzone.

Wie immer gab es vorher den Auftritt der Junior Dionysos Pass. Die Kinder zeigten ihre selbst gestalteten Krampus-Kostüme und zogen damit die Aufmerksamkeit ihrer Eltern und des Publikums auf sich. Dabei hatten die Mini-Teufel sichtlich viel Spaß beim „Bestrafen“ der Erwachsenen mit ihren kleinen Ruten.