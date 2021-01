„So, wie der Lothringerplatz jetzt gestaltet ist, sehen sich viele dazu gezwungen, einfach quer über die Kreuzung zu laufen. Nur wenige nehmen den Umweg über den Zebrastreifen am Anfang der Znaimerstraße. Das ist gefährlich und hindert viele daran, dort zu Fuß unterwegs zu sein“, erörtert Fasching.

Da in der Znaimerstraße (Landesstraße) für dieses Jahr Wasser- und Kanalarbeiten vorgesehen sind, wäre es ratsam, damit einhergehend Überlegungen für eine Verkehrsberuhigung am Lothringerplatz zu verknüpfen. Es biete sich eine Begegnungszone als Lösung an, um Fußgängern und Radfahrern gleichberechtigt Raum zu geben.

"Das würde dem gültigen Verkehrskonzept von 2016 entsprechen, wonach innerstädtischer Verkehr langsamer, weniger und sicherer werden soll und komfortable und sichere Fußwege sowie attraktive, für den Aufenthalt geeignete Plätze vorgesehen sind", erklärt die Grünen-Stadträtin.

"Auch eine Belebung für die Wirtschaft"

Hollabrunn habe riesengroßes Potenzial, eine durchgängige, ansprechende Flaniermeile durch die Innenstadt zu gestalten, regt Fasching eine fußläufige Verbindung vom Hauptplatz über die Fußgängerzone, den Eugen Markusplatz, den Lothringerplatz und weiter über den geplanten Durchgang von der Znaimerstraße zum Mühlenring und Einkaufszentrum an.

„Ergänzt mit mehr Bäumen und Begrünung und ebenso gestalteten Verweilplätzen – etwa die bestehende Grünfläche am Lothringerplatz als Mini-Park – würde nicht nur eine einladende Wegstrecke mit Wohlfühlcharakter entstehen, sondern würde das auch eine Belebung für die Wirtschaft bedeuten“, ist Fasching überzeugt, denn: „Zu Fuß gehende Menschen bringen erwiesenermaßen mehr Kundenfrequenz für die lokalen Geschäfte.“