„Ich hab‘ mit zehn Stunden in der Woche bei Familie Bischof zu arbeiten begonnen“, erinnert sich Alija Gruber vier Jahre zurück, als sie beim Sparmarkt in Breitenwaida begonnen hat. Seit 1. Juli führt sie den Nahversorger nun selbst.

„Es ist alles aus einem Scherz heraus entstanden“, erzählt die Geschäftsfrau. Heinrich Bischof, der mehrere Filialen führte, sprach mit ihr darüber, dass er irgendwann in Pension gehen wolle. „Er meinte, ich kann dann den Standort in Stockerau übernehmen“, berichtet Gruber. In den vergangenen zwei Jahren war sie dort nämlich die rechte Hand des Chefs. Das Angebot lehnte sie mit den als Scherz gemeinten Worten ab, dass sie lieber Breitenwaida übernehmen würde. Denn in der Hollabrunner Katastralgemeinde sind die Grubers tief verwurzelt. „Am nächsten Tag ist er gekommen und hat gesagt, dass es klar geht. Ich hab‘ nicht einmal gewusst, was er meint“, schildert Gruber. Aus dem Scherz erfüllte sich nun ihr Lebenstraum vom eigenen Geschäft.

Neueröffnung mit den Grubers am 3. Juli

Die Verhandlungen mit der KommReal, der Liegenschaftsfirma der Stadtgemeinde Hollabrunn und Eigentümerin des Gebäudes, gestalteten sich langwierig, wie Grubers Ehemann Gerald im NÖN-Gespräch berichtet. Doch nun ist alles unter Dach und Fach. Am Montag, dem 2. Juli, ist das Geschäft wegen Inventur und EDV-Umstellung geschlossen, aber am Dienstag, dem 3. Juli, starten die Grubers mit einem Eröffnungsfest durch. Hier gibt’s ein Paar Würstel mit Gebäck plus Getränk gratis. Die Kinderfreunde sind mit ihrem Kletterturm in Breitenwaida vertreten.

„Es war ein gutes und stolzes Gefühl“, erinnert sich Gruber an den Moment, als die endgültige Entscheidung fiel, den Nahversorger in ihrem Heimatort zu übernehmen. Dass der Sparmarkt in Breitenwaida im Vergleich zu Filialen an zentraleren Standorten weniger Gewinn abwirft, war für sie kein Hindernis. „Die Arbeit in einem Lebensmittelgeschäft ist einfach meines, ich brauche den Kontakt mit den Menschen, jetzt kann ich endlich meine eigenen Ideen umsetzen.“

Alija Gruber setzt vermehrt auf regionale Produkte

Drei Mitarbeiterinnen übernahm Gruber von den Bischofs, zwei wechselten auf eigenen Wunsch in die Filiale nach Stockerau, darum hat der Sparmarkt in Breitenwaida nun zwei neue Gesichter. Postpartner bleibt Gruber ebenfalls. Die Unternehmerin will in Zukunft vermehrt auf regionale Produkte setzen, darum wird sie in der nächsten Zeit das Gespräch mit Landwirten und Winzern suchen. Ein regionaler Betrieb ist bereits ab dem Eröffnungstag an Bord: „Wir bieten jetzt wieder Produkte der Bäckerei Hartner an“, ist Gruber froh, dass sie Bernd Hartner ins Boot holen konnte.

Auf ihre Zeit als Geschäftsfrau freut sich Alija Gruber bereits sehr: „Ich will auf die Wünsche der Kunden eingehen. Sie sollen mir auch sagen, wenn etwas nicht passt, nur so kann ich es verbessern.“