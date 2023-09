Leeres Geschäft in Mühlbach: Lösung bis Anfang Oktober in Sicht

Wie wichtig der Gemeinde ein funktionierender Nahversorger ist, zeigt sich am Elan, den ÖVP-Bürgermeister Martin Gudenus und sein Team aufwenden, um einen geeigneten Nachfolger für das frühere Kaufhaus Amon zu finden. Vom Gemeinderat ist jetzt ein Antrag um Zuerkennung der NAFES (NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Orts- und Stadtzentren) gestellt worden. Diese Förderung ist zwar schon einmal beantragt worden, doch ist das mehr als zehn Jahre her und kann deshalb neuerlich der Fördertopf von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ angezapft werden.

Zudem wird die Marktgemeinde nun Geld für die Adaptierung des Geschäftslokals in die Hand nehmen. „Bis Anfang Oktober sollte es aller Voraussicht nach in Mühlbach wieder einen Nahversorger geben. Diesbezügliche Gespräche hat es mit der Garser Firma Kiennast bereits gegeben“, verrät Bürgermeister Gudenus im NÖN-Gespräch. Wenn Kiennast keinen Betreiber ausfindig machen kann, dann könnte die Firma selbst eine Filiale in Mühlbach betreiben. „Nahversorgung ist für unsere Infrastruktur besonders wichtig“, betont der Gemeindechef.