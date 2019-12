Die Einheimische wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle mit Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Frau hatte laut Exekutive gemeinsam mit ihrem Sohn in einem Waldstück gearbeitet. Ein rund 25 Meter langer Baum, den der 47-Jährige abholzte, dürfte im Fallen die Richtung geändert und die Seniorin getroffen haben.