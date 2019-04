37 Jahre war Ernst Warlitsch der Gemeindearzt von Nappersdorf-Kammersdorf. Am vergangenen Sonntag dankte der passionierte Mediziner feierlich ab. Nach einer Messe in der Nappersdorfer Pfarrkirche folgte die Abschiedsfeier im Dorfzentrum mit Vertretern aus Politik, Vereinen und Feuerwehr.

Durch seine breite Ausbildung und sein großes Fachwissen war Ernst Warlitsch ein Wunschkandidat als Gemeindearzt. Es sei damals eine Spontanentscheidung nach dem plötzlichen Ableben seines Vorgängers und langjährigen Freundes Franz Windhab gewesen. So wurde Warlitsch 1982 provisorisch und 1983 offiziell als Gemeindearzt tätig. Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen zeigten nicht nur sein Können, sondern auch, wie wichtig ihm die Patienten sind.

37 Jahre, in denen sich vieles verändert hat

Von der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf erhielt er die Ehrenbürgerschaft und den Ehrenring. 2010 wurde dem Doktor vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll der Berufstitel Medizinalrat verliehen. Warlitsch machte in seiner langen Karriere viele Veränderungen mit: „Vor allem die technischen Entwicklungen auf allen Ebenen haben viel verändert. Früher hat es auch weder Notarzt noch Heimhilfe gegeben“, erzählt er.

Der Patient mit seinem Leiden sei für ihn stets im Vordergrund gestanden. „Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man den Leuten bis an das Lebensende beistehen kann. Nicht nur in medizinischen Belangen, sondern im gesamten Umfeld“, schildert der Doktor, dass er etwa auch bei der Anforderung von Pflegegeld behilflich gewesen sei.

Er freut sich besonders, dass er in Marlene Wimberger eine Nachfolgerin gefunden hat. Denn die Situation am Land sei prekär, was die Nachbesetzung von Praxen betrifft: „Man bekommt einfach keine jungen Leute mehr, die am Land praktizieren wollen.“

„Werde Tagesablauf umorganisieren“

Marlene Wimberger stammt aus Nappersdorf und war hier bereits im Jahr 2004 als Turnusassistentin tätig. Ihr wünscht der Medizinalrat, dass sie die überalterten Strukturen überwindet. Er selbst wird nun mehr Zeit für etwas haben, dass er bislang in den Hintergrund gestellt hat, nämlich sich selbst. „Ich werde meinen Tagesablauf umorganisieren, persönliche Dinge in den Vordergrund stellen, die immer verschoben worden sind, einen gesundheitlichen Check durchführen und die eine oder andere Reise machen“, erzählt Warlitsch von seinen Plänen.