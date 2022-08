Jungbürgermeister Eckl: "Bei mir war nichts so, wie es immer war"

Werbung

Das Rückhaltebecken in Kammersdorf ist im Finale. „Es schützt schon, es gehört nur noch abgenommen“, erzählt Martin Eckl, Bürgermeister von Nappersdorf-Kammersdorf im NÖN-Gespräch, in dem er auf die vergangenen zweieinhalb Jahre, die er nun Gemeindechef ist, zurückblickt.

Die Kirchenmauer in Nappersdorf wurde in dieser Zeit saniert; es gibt einen neuen Kindergartenbus, ein neues Mannschaftsfahrzeug; Siedlungserweiterungen in Haslach, Nappersdorf und Dürnleis schreiten voran; eine ferngesteuerte Mähraupe für die Gräben wurde angekauft und der Bauhof wurde um eine Gerätehalle erweitert; ein etwa 60 Ar großes Waldstück wurde mit dem Bezirksförster gerodet und neu aufgeforstet.

Für eine kleine Gemeinde am Land sei das viel, sagt Eckl. Er ist froh, dass das Land NÖ die Gemeinde bei allen Projekten unterstützt. „Darum ist es so gut gelaufen.“ Für den Dürnleiser Winzer ist es seine erste Periode als Gemeindechef, in der er übrigens auch Vater von zwei Söhnen geworden ist. „Bei mir war nichts so, wie es immer war“, schmunzelt er, wenn er an seine Anfangstage denkt. Kaum hatte sich der neue Gemeinderat 2020 konstituiert, wurde der erste Lockdown ausgerufen.

„Wir haben trotzdem alles geschafft und gut gemeistert.“ Eckl kannte keinen normalen Betrieb am Gemeindeamt und „ich hab‘ alles so genommen, wie es gekommen ist“. Froh ist er, dass die Arbeit innerhalb der Gemeinde stabil weitergelaufen ist und die Mitarbeiter lange von Corona verschont geblieben sind. Der Winzer ist pragmatisch veranlagt, hat Gespräche telefonisch abgewickelt oder einfach ins Freie verlegt.

Lebensqualität in Gemeinde wird geschätzt

Welche Projekte sollen demnächst in der Gemeinde umgesetzt werden? Die Beleuchtung der Schule werde gerade auf LED umgestellt. Radwege, die die Katastralgemeinden verbinden, befinden sich in der Einreichphase; Kindergarten und Schule werden Photovoltaik-Anlagen bekommen; die Siedlungserweiterung wird weiter verfolgt.

„Die Nachfrage ist hoch. Vor allem während Corona haben wir viele Bauplätze verkauft“, erzählt der 38-Jährige. Gerade in Nappersdorf sei die Lebensqualität hoch: „Dort haben wir ein gutes kommunales Angebot, das sehen die Leute.“ Die Gemeinde reagiere auf die Nachfrage und müsse die entsprechende Infrastruktur schaffen. „Für unsere kleine Gemeinde ist das ein großer Brocken.“

Ein Projekt, das ebenfalls bald in Angriff genommen werden soll, ist der „Eingang zum Dorfplatz“ in Kammersdorf. Zwischen Dorfplatz, Feuerwehrhaus und Pfarrwiese soll der Hang gesichert, der Dorfplatz verschönert und mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet werden. Jetzt wird ausgeschrieben. Auch hier ist Eckl froh, dass das Vorhaben vom Land NÖ gefördert wird. „Es ist toll, dass wir die Förderung bekommen haben, sonst könnten wir den Platz nur notdürftig herrichten.“

Aus heutiger Sicht will Eckl 2025 wieder als Bürgermeister kandidieren. Er ist froh, dass ihm seine Familie für dieses Amt den Rücken stärkt. Auf das Team in der Gemeinde und im Gemeinderat könne er ebenfalls zählen. „Du brauchst überall engagierte Leut‘, nicht nur einen allein.“

