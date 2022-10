Polit-Disput um Geld für Ärztezentrum

24 Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung von Nappersdorf-Kammersdorf liefen gewohnt harmonisch ab. Selbst der zweite Nachtragsvoranschlag wurde ohne Erklärung und Wortmeldung einstimmig beschlossen. Erst beim letzten Tagesordnungspunkt meldete sich SPÖ-Mandatar Franz Fischer zu Wort. Hier ging es um eine Subvention für das Ärztezentrum, das in Nappersdorf 13 entsteht.

Die Ärztin, Marlene Wimberger-Novotny, suchte um eine finanzielle Unterstützung von 50.000 Euro an. Dem wollte die ÖVP unter Bürgermeister Martin Eckl nicht zustimmen. Fischer erinnerte in seiner Wortmeldung daran, dass es ein Wahlversprechen der ÖVP war, die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Nun baute die Medizinerin ihr Elternhaus zu einem Ärztezentrum um. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro.

20.000 Euro von früherem Gemeindearzt

Für den Sozialdemokraten liegen die Vorteile für die Gemeinde auf der Hand. Die ärztliche Versorgung sei so für die nächsten 20 Jahre gesichert. „Die Gemeinde muss keinen Kredit aufnehmen“, betont er.

Außerdem: „Doktor Warlitsch hat der Gemeinde für eine Seniorenbetreuung 20.000 Euro überwiesen.“ Der frühere Gemeindearzt gab seine Einwilligung, diese Summe samt Zinsen als Wirtschaftsförderung für die neue Praxis auszuschütten. „Somit würde der Gemeinde einmalig eine Summe von etwa 28.500 Euro bleiben“, rechnet Fischer vor.

Die Sozialdemokraten wollten daher dem Antrag des Bürgermeisters nicht zustimmen. „Die Subvention ist für die Gemeinde sicher möglich“, sprach Fischer von einer kostengünstigen und vertretbaren Lösung.

Eckl wollte keine Diskussion über Subvention

„Wir haben alles ausreichend diskutiert und kommuniziert. Das ist jetzt unser Beschluss“, war Eckl kurz angebunden und wollte seinen Antrag abstimmen. Doch Fischer hatte noch ein Argument in petto: Es werde immer gesagt, dass sich die Gemeinde diese Summe nicht leisten könne. Aber: „Als wir zu Beginn der Periode den Gemeindevorstand von fünf auf sechs Mandatare erhöht haben und zusätzliche Ortsvorsteher eingesetzt wurden, hat niemand die Leistbarkeit hinterfragt“, wirft er nun der ÖVP vor. Hier gehe es um Mehrkosten von 25.000 Euro.

Die ÖVP ließ das so stehen und stimmte für die Empfehlung des Bürgermeisters. Die SPÖ stimmte dagegen. Es folgten zwei weitere Anträge zu diesem Thema: Der Medizinerin soll eine Wirtschaftsförderung von 10.000 Euro zugesprochen werden, die Rücklage für ein Tagesbetreuungszentrum für Senioren in der Höhe von 21.400 Euro – jenes Geld, das Warlitsch dafür zur Verfügung gestellt hatte – soll aufgelöst und mit Anfang 2023 an Wimberger-Novotny überwiesen werden. Die Wirtschaftsförderung wurde mit den Stimmen aller Gemeinderäte beschlossen, bei der Auflösung der Rücklage enthielt sich ein SPÖ-Mandatar.

Die NÖN fragte bei Martin Eckl nach, warum seine ÖVP das Ärztezentrum nicht mit 50.000 Euro unterstützen wollte. „Es war so mit allen besprochen und ausgemacht“, spricht der Bürgermeister von den 10.000 Euro, die die Gemeinde beisteuert und den knapp 21.500 Euro des ehemaligen Gemeindearztes. „Auch mit der SPÖ“, betont Eckl. Darum habe er von einer Diskussion während der Sitzung abgesehen.

„Unsere Gemeinde kann sich nicht so weit hinauslehnen, das ist für uns viel Geld“, verweist der 38-Jährige auf die finanzielle Situation und blickt auf enorme Mehrkosten, etwa beim Strom.

Politisches Placebo

Nappersdorf Ärztin nach Polit-Beschluss: „Natürlich bin ich enttäuscht“

