Team „No amoi“ holte sich Lako-Matscho-Meistertitel

Heiß her ging es am Sonntag (2. Juli) beim beliebten „Lako Matscho Masterplay“ beim Nappersdorfer Biotop, das von den Einheimischen liebevoll „Lako Matschore“ genannt wird. 16 Teams traten bei diesem Spaßtriathlon gegeneinander an und boten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Drei Disziplinen galt es für die Mannschaften zu bewältigen: Bei der ersten Station ging es mit dem Sautrog ins Wasser, Geschwindigkeit, aber auch die Balance zu bewahren, war hier gefragt. Danach mussten die Triathleten Zielgenauigkeit beim Wasserbombenschießen mit der Riesenschleuder beweisen. Und zum Schluss ging es darum, mit Geschicklichkeit ein Glas Wasser mit dem Sackkarren unbeschadet ins Ziel zu bringen.

„Heuer hatten wir wieder großes Glück mit dem Wetter, nachdem es letztes Jahr leider geregnet hat. Ich denke es war ein riesiger Spaß, sowohl für die Teilnehmer als auch für die zahlreichen Zuseher“, freute sich Otto Helm, Obmann des Dorferneuerungsvereins. Gestärkt hatten sich Zuschauer und Teams vorab mit Steckerlfisch, Schweinsbraten und Gegrilltem.

Erich Nadler führte gekonnt als Moderator durchs Programm und feuerte die Mannschaften ordentlich an. Die Bestzeit holte sich das Team „No amoi“ sich Andreas Bachmayer und Franz Weninger, Platz zwei und drei machte das Team „Die Sauschädln“ mit Christian Wagner und Dominik Westermayer, das Duo ist zwei Mal angetreten.

Im kommenden Jahr, so verriet es der Verein, wird es kein Lako Matscho geben, denn dann ist höchstwahrscheinlich wieder das beliebte Kellerfest geplant.