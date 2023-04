„Kann mir nicht vorstellen, nicht mehr zu spielen“

Mit sechs Jahren begann sie Geige zu spielen, vor sechs Jahren spielte sie das erste Mal in einem Orchester. Adriana Riepl aus Nappersdorf besucht die Musikschule Hollabrunn und liebt es, Musik zu machen. Das kann sie immer wieder öffentlich bei Auftritten ihres Volksmusikensembles „(k)ratz fatz“, das von der Geigenpädagogin Silvia Reiß geleitet wird, unter Beweis stellen. Manchmal spielt sie aber auch mit ihrem „Urliopa“. Über den Spaß an Musik, das Spielen in einem Ensemble und eventuelle Zukunftspläne sprach Adriana Riepl mit der NÖN, die die junge Dame duzen durfte.

NÖN: Wie lang spielst du jetzt schon Geige?

Adriana Riepl: Ich spiele Geige mittlerweile das zwölfte Jahr. Angefangen hab ich mit sechs Jahren, als ich in die Volksschule kam.

Was bedeutet es dir, selbst zu musizieren?

Riepl: Es bedeutet mir sehr viel, in der Lage dazu zu sein. Natürlich war der Weg hierhin lang und mit viel Üben und Geduld verbunden, aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Ich liebe das Musizieren, so wie die Musik an sich, und bin froh, das mittlerweile durch mein Geigenspiel auch ausdrücken zu können. Ich spiele täglich und natürlich gibt es mal bessere, mal schlechtere Tage, aber generell könnte ich mir nicht vorstellen, nicht mehr zu spielen. Oftmals hilft es mir auch, die Sorgen des Alltags ausblenden zu können, und mich nur auf diese eine Sache zu fokussieren.

Da ihr Zug Verspätung hatte, zückte Adriana kurzerhand ihr Instrument im Warteraum des Bahnhofs in Hollabrunn und spielte ein bisschen; allerdings ohne Publikum. Foto: Riepl

Liegt musikalisches Talent bei euch in der Familie?

Riepl: Die Liebe zur Musik liegt bei mir nicht unbedingt in die Familie. Manchmal musiziere ich aber gemeinsam mit meinem Urliopa Adolf Schmied (Brauchtum singen).

Was war das Gastspiel im Festspielhaus St. Pölten mit „Aktion Nilpferd“ 2017 für ein Erlebnis?

Riepl: Die Mitwirkung bei dem Projekt „Aktion Nilpferd“ hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich konnte viel davon mitnehmen. Als damals noch recht junge Musikerin zählte das mit zu meinen ersten Orchestererfahrungen, was natürlich, gepaart mit den Konzerten, sehr aufregend für mich war.

Mit ihren jungen Kollegen musiziert Adriana (2.v.l.) im Volkmusikensemble „(k)ratz fatz“. Foto: Riepl

Wie viel Spaß beziehungsweise wie viel Arbeit macht es, in einem Ensemble wie „(k)ratz fatz“ zu spielen?

Riepl: Kammermusik zu spielen, macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist einfach schön, mit Leuten zu spielen, die das gleiche Interesse teilen. Natürlich verlangt es einiges an Arbeit, um an einen Punkt zu kommen, wo alle zufrieden sind, aber meiner Meinung nach lohnt es sich definitiv.

Was für musikalische Pläne hast du für die Zukunft?

Riepl: In der Zukunft werde ich auf jeden Fall weiter musizieren, allerdings nicht beruflich. Mein Plan ist es, mit Ensembles, kleineren Orchestern oder auch in einer Band weiterhin hobbymäßig Musik zu machen. Ganz mit dem Musizieren aufzuhören, könnte ich mir auf keinen Fall mehr vorstellen.

