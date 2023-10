Schnüre aus Brennnesseln zum Überleben mitten im Wald

Mit „Überleben in der Wildnis“ geht am Samstag, 14. Oktober, das umfassende Programm im Nationalpark Thayatal weiter: Kinder ab zwölf Jahren können dabei in einer Waldhütte mitten im Nationalpark unter Anleitung Schnüre aus Brennnesseln drehen, Löffel aus selbst gesammeltem Holz herstellen, am Lagerfeuer Kräuterkuchen backen und Tee aus selbst gesammelten Kräutern trinken. Start ist beim Nationalparkhaus um 13.30 Uhr, die Dauer beträgt circa fünf Stunden.

Beim Nationalparkwandertag am Donnerstag, 26. Oktober, führt dieses Mal eine vierstündige Wanderung auf dem Thayatalweg von Hardegg nach Merkersdorf, die fast auf der gesamten Strecke dem Fluss folgt. Vom Umlaufberg geht es dann über das enge Schluchttal des Kajabachs hinauf zur Labestation in der Ruine Kaja und in Folge über den Radweg wieder retour zum Nationalparkhaus. Beginn ist um 10 Uhr.

Schließlich setzt der Nationalpark Thayatal dem gruseligen Treiben rund um Halloween einen fröhlich-magischen Nachmittag entgegen und lädt am Dienstag, 31. Oktober, ab 15.30 Uhr zu einem „Lichterfest in altem Gemäuer“ der Ruine Kaja. Gemeinsam werden dabei der Keller, der Bergfried etc. erkundet, bunte Laternen gebastelt, mit denen bei Einbruch der Dunkelheit der Wald rings um die Burg erleuchtet wird, sowie am Lagerfeuer bei Kinderpunsch und Keksen Geschichten erzählt werden. Treffpunkt ist am Parkplatz der Ruine.

Anmeldungen für die Nationalpark-Termine: 02949/7005, office@np-thayatal.at oder www.np-thayatal.at