Von der Wildnis-Nacht in Hardegg bis zu Stachelbart und Judasohr

Mit einer Wildkatzennachtwanderung startet am Samstag, 5. August, das August-Programm des Nationalparks Thayatal. Ausgangspunkt der zweieinhalbstündigen Tour mit abschließender Nachtfütterung der beiden Zoo-Wildkatzen ist um 20.30 Uhr das Nationalparkhaus in Hardegg. Bereits um 10 Uhr beginnt hier am selben Tag „Eine Nacht in der Wildnis“ inklusive Feuer machen mit einfachen Mitteln, Kochen am offenen Feuer und dem Vorbereiten einer Schlafstelle unter freiem Himmel.

Am Samstag, 12. August, gibt es eine zweistündige Nachtwächterwanderung durch Hardegg; Treffpunkt ist um 20 Uhr beim Gasthaus Hammerschmiede (Anmeldungen unter 0664/73809369 oder E-Mail an nachtwaechter.hardegg@gmail.com). Am Sonntag, 13. August, geht es ab 14 Uhr vom Parkplatz der Ruine Kaja aus dreieinhalb Stunden lang um „geheimnisvolle Scherenritter“ und damit um Fluss- und Bachflohkrebse, Köcherfliegenlarven und andere Wassertiere.

Zu Maria Himmelfahrt, am 15. August, wird dann beim Nationalparkhaus das traditionelle Kräuterfest gefeiert. Unter dem Motto „Kräuterkraft gibt Lebenskraft“ warten dabei ab 8.30 Uhr unter anderem eine morgendliche Kräuterwanderung, ein Marktplatz regionaler Produkte, eine Feldmesse mit anschließender Kräuterweihe, ein Frühschoppen, ein Vortrag über die Schafgarbe, „Hantig, herb & bitter – Kräuterkraft & der Früchte Saft“, eine weitere Kräuterwanderung und ein Oxymel-Workshop.

Brücken-Ausstellung wird am 19. August eröffnet

Am Samstag, 19. August, geht es ab 17 Uhr bei einem eineinhalbstündigen Rundgang vom Uhrturm aus um Hardegger Stadtgeschichten, anschließend wird um 18.30 Uhr in der Galerie Kultur.Punkt in Hardegg die Fotoausstellung „Brücken verbinden" eröffnet. Zu sehen sind dabei bis Sonntag, 27. August (jeweils Samstag und Sonntag ab 10 Uhr sowie auf Anfrage unter 02949/7005), die besten Arbeiten eines Foto-Wettbewerbes zum Thema Brücken als Überwinder von Barrieren und Hersteller von Verbindungen.

Ein öffentliches Frühstück auf der Thaya-Brücke

Am Sonntag, 20. August, wird ab 9 Uhr auf der Thayabrücke in Hardegg ein „Permanent Breakfast“ aufgetischt, bei dem man mitten auf der Brücke und direkt über die Grenzlinie hinweg mit Blick auf die Burg Hardegg und den Nationalparkwald vier Stunden lang ins Gespräch kommen kann. Hintergrund: 1996 begann eine österreichische Künstlergruppe um Friedemann Derschmidt damit, öffentliche Plätze zu "befrühstücken", um den Gedankenaustausch unter den Tischnachbarn zu fördern. Mittlerweile sind solche Veranstaltungen weltweit zu finden. Genau vor 20 Jahren, zum Beitritt Tschechiens zur EU, fand bereits ein Permanent Breakfast auf der Hardegger Brücke statt. Karin und Herbert Bednarik lassen die Idee aufleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, über kulinarische Beiträge zum Frühstück freuen sich die Veranstalter.

In den normalerweise für Besucher gesperrten Kirchenwald führt am Sonntag, 27. August, die Exkursion „Die Wildkatzen im Kirchenwald“ samt Informationen zur Lockstockforschung und Fotofallenmonitoring. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Heiliger Stein in Mitterretzbach.

Im Kriechtunnel lassen sich die scheuen Waldkatzen besonders gut beobachten. Foto: NP Thayatal

Waldbaden, Wanderungen und Pilz-Exkursion im September

Der September startet programmtechnisch mit einem dreieinhalbstündigen „Waldbaden" inklusive verschiedener Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen zur Schärfung der Sinne für die Schönheiten der Natur (3.9.); Beginn ist um 9.30 Uhr bei der Thayabrücke in Hardegg.

Am Sonntag, 10. September, erkundet ab 9 Uhr eine sechsstündige österreichisch-tschechische Wanderung von der Windmühle in Lesná aus die „Natur im Schatten des Eisernen Vorhanges“. Gewandert wird auch am Sonntag, 17. September, und zwar ab 9 Uhr vom Parkplatz Heiliger Stein in Mitterretzbach aus fünf Stunden lang „durch die herbstliche Wald- und Weinlandschaft“.

Schließlich informiert eine Pilzexpertin anlässlich des Europäischen Pilztages am Sonntag, 24. September, im Rahmen einer vierstündigen Exkursion über „Stachelbart und Judasohr“; Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Nationalparkhaus. Zudem wird es noch am Samstag, 30. September, „unheimlich heimlich“, wenn man vom Nationalparkhaus aus vier Stunden lang die verborgene Lebensweise der Eulen erkunden kann; Beginn ist um 18 Uhr.

www.np-thayatal.at