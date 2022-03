Nationalpark sucht Freiwillige für Umwelt-Camp

Werbung

Naturschutzarbeit ist im Nationalpark essenziell für den Fortbestand vieler Arten und Lebensräume. Doch was bedeutet es, im Naturschutz tätig zu sein und wie wird die Arbeit im Gelände praktisch umgesetzt? Im Rahmen eines Camps lernen die Teilnehmer verschiedenste Pflegemaßnahmen im grenzüberschreitenden Schutzgebiet kennen und entdecken dabei die schönsten Ecken des Nationalparks. Im Rahmen des abwechslungsreichen Freizeitprogramms kommen sie mit Gleichgesinnten ins Gespräch und erfahren mehr über die reizvolle Umgebung.

Erst im Wildkatzen-Camp, dann in Havraníky

Von 4. bis 18. September 2022 findet das heurige "Volunteer Umwelt Work Camp" statt, welches ganz im Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit steht. In der ersten Woche wird im Nationalpark Thayatal das Wildkatzen-Camp als Einsatzbasis genutzt, in der zweiten Woche geht es ab nach Tschechien in das charmante Dorf Havraníky, wo eine ehemalige Schule als Unterkunft dient.

Mit wildniserprobten Nationalpark-Rangern geht es durch die wilde Natur des Thayatals zu Orten, an denen verschiedenste Pflegemaßnahmen erforderlich sind. Dazu zählen etwa die Entbuschung wertvoller Trockenrasen, das Entfernen von Neophyten wie das Drüsige Springkraut oder die Säuberung von Laichhabitaten in der Thaya - jede helfende Hand wird hier dankend angenommen. Neben der praktischen Tätigkeit geben die Ranger auch Einblicke zur aktuellen Forschung im grenzüberschreitenden Nationalpark.

Nach getaner Arbeit wird im Hardegger Schwimmbad entspannt oder es werden imposanten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung erkundet. Bei einem Heurigenbesuch und einer Grillerei kommt die kulinarische Seite nicht zu kurz. Am Abend wird Geschichten am Lagerfeuer gelauscht.

Anmeldung läuft bis Ende Mai

Die Anmeldung zum Camp läuft bis 31. Mai 2022. Für eine erfolgreiche Teilnahme sind ein kurzer Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben an den Nationalpark zu übermitteln. Internationale Freiwillige sind willkommen, die Veranstaltungssprache ist Englisch. Voraussetzung zur Teilnahme sind gute körperliche Fitness, das Mindestalter von 18 Jahren sowie die Fähigkeit zur Kommunikation in englischer Sprache.

Kosten für Essen und Übernachtung werden von den Nationalparkverwaltungen übernommen. Interessierte werden gebeten, sich rasch anzumelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Koordination: Lena Weitschacher lena.weitschacher@np-thayatal.at, +430(0)2949/7005 70

www.np-thayatal.at, www.nppodyji.cz

