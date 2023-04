Die Hängebrücke ins Nachbarland wird jetzt eröffnet

Mit Saisonbeginn 2023 ist der Nationalpark Thayatal um eine Attraktion reicher: Im Rahmen des Interreg-Projektes „Brücken zum Nachbarn“ konnte im letzten Jahr bei der Einsiedlerwiese, etwa zwei Kilometer unterhalb von Hardegg, eine Hängebrücke über die Thaya errichten werden. Der Fluss bildet hier die Staatsgrenze, daher verbindet die Brücke nicht nur die beiden Nationalparks Thayatal und Podyjí, sondern auch die beiden Länder Österreich und Tschechien. Durch das Projekt entstand ein gemeinsamer grenzüberschreitender Rundwanderweg, der nun von naturbegeisterten Menschen beider Länder genutzt wird.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier am Palmsonntag wandert eine Gruppe um 14 Uhr von der Thayabrücke in Hardegg am neuen grenzüberschreitenden Rundwanderweg zum Einsiedlerfelsen. Auf der Wiese direkt neben der Thaya findet der feierliche Festakt zur Eröffnung statt. Die Besucher erwarten kulinarische Genüsse, ein Ensemble der Grenzlandkapelle Hardegg sorgt für gute Stimmung. Auf tschechischer Seite geht´s dann - über etwa eineinhalb Kilometer - zurück nach Hardegg.

