„Ich bin so glücklich, wenn ich im Wald bin“ sprudelt es aus Lena, 15, heraus, als sie gemeinsam mit den anderen Mädchen und Rangerin Sophie Bernet von einer Nachtwanderung zurückkommt. „So viele Sterne, so viele Glühwürmchen hab‘ ich noch nie gesehen!“ Lena ist mit neun anderen Mädchen Teil des Outdoor-Projektes zur Stärkung ihres Selbstvertrauens im Nationalpark Thayatal. Hier verbringt sie vier Tage und drei Nächte gemeinsam mit den zwei Naturerlebnis-Trainerinnen Ursula Sova und Sophie Bernet vom Team "Naturerfüllt".

In gemeinsamen Aufgaben und Spielen entdecken die Mädchen ihre Kraft, ihre Fähigkeiten und neue Talente. Die Handys bleiben während der gesamten Zeit abgedreht. Dadurch finden die Gespräche und Erlebnisse wirklich miteinander statt.

Besonders angetan hat den Mädchen das Kochen am Lagerfeuer. „Gestern haben wir am Lagerfeuer unsere Wilderness-Pizza selbst gemacht“, erzählt die 14-jährige Maya, „voll lecker!“

"Lasse das Handy einmal zu Hause"

In Rederunden und mit kreativen Methoden können die Mädchen ihre Beziehungen und Wünsche erforschen: Wie möchte ich leben? Was freut mein Herz? Was sind meine Träume? Übernachtet wird im gemütlichen Wildkatzencamp im Nationalpark Thayatal.

Neue Freundschaften sind entstanden, gemeinsame Erlebnisse wurden gesammelt. In der Abschlussrunde betont Lena noch einmal, wie gut ihr die Nachtwanderung gefallen hat. „Ich nehme mir vor, dass ich öfter in die Natur gehen werde und dann lasse ich das Handy einmal zu Hause“, sagt Maya beim Abschied.

"Besonders in Zeiten wie diesen brauchen Jugendliche Erlebnisse in der Natur", sagt Sophie Bernet und freut sich bereits auf die nächsten "Mädchenkraft"-Tage, die von 23. bis 26. Oktober stattfinden.