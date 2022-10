Schlafen unter freiem Himmel, ohne Zelt

Im Wald fühle ich mich irrsinnig wohl und dennoch habe ich manchmal das Gefühl, dass meine Verbindung zur Natur noch stärker sein könnte. Doch wie kann ich es schaffen, mich im Wald so richtig zu Hause zu fühlen? Reicht es tatsächlich aus, sich einfach nur mehr im Freien aufzuhalten?

Die Antworten auf diese Fragen suchte ich im diesjährigen Lehrgang der Wildnispädagogik im Nationalpark Thayatal. Es war bereits ein tolles Erlebnis für mich, in diesen kalten Herbstnächten ohne Zelt unter freiem Himmel zu schlafen. Es war feucht, windig und kalt. Insekten krabbelten über meine Gänsehaut und es war nicht einfach, die Ruhe zu bewahren und trotz allem etwas Schlaf zu finden. Als es am nächsten Abend hieß, barfuß, nachts in völliger Dunkelheit durch den dichten Wald zum Schlafplatz zu finden, war dies eine besondere Herausforderung.

Einerseits musste man auf den Tastsinn seiner Füße vertrauen, dass man den Weg unter sich vom Waldboden unterscheiden kann, andererseits musste man seine Ängste überwinden, sich zu verlaufen. Für eine Strecke, die ich tagsüber innerhalb von wenigen Minuten absolvierte, brauchte ich nachts über eine halbe Stunde. Aber in dieser halben Stunde habe ich mehr über mich selbst gelernt, als ich es jemals im warmen Wohnzimmer hätte tun können.

Generell habe ich erkannt, dass ich es mir in den vergangenen Jahren einfach viel zu bequem gemacht habe, um mich in freier Wildbahn wieder so richtig wohlzufühlen. Sobald es begonnen hat zu regnen, bin ich hineingegangen. Sobald mir kalt wurde, bin ich in eine warme Stube gegangen. Sobald es dunkel wurde, habe ich das Licht aufgedreht. Ich habe aufgehört zu wachsen, weil ich seit Langem meine persönliche Komfortzone nicht mehr verlassen habe.

Ich habe den vielseitigen Erfahrungen, die uns die Natur bietet, kaum Platz in meinem Leben gelassen. Daher lasse ich wieder mehr Unbequemlichkeiten in meinen Alltag, um all den Luxus, den wir täglich genießen, wieder mehr zu schätzen und glücklicher zu sein.

