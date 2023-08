Welche Kräuter uns gechillt und unverwundbar machen

Seit Jahren schätzen Stammgäste das Kräuterfest beim Nationalparkhaus unter anderem aufgrund der humorvollen Geschichten und des immensen Pflanzen- und Kräuterwissens von Helga Donnerbauer und Kräuterpfarrer Benedikt. Los geht es bereits um 8.30 Uhr bei der morgendlichen Kräuterwanderung. Danach lässt es sich gemütlich über den Marktplatz schlendern – bei Anbietern aus der Region findet man Kräuterprodukte, Handwerkskunst, Imkerprodukte, Liköre, Schnäpse und Säfte sowie diverse bäuerliche Produkte.

Der Verein „Freunde des Nationalparks Thayatal“ ist heuer ebenfalls vertreten und präsentiert seinen Nationalparkwein. Das Café-Restaurant im Nationalparkhaus wartet mit herzhaft zubereiteten Speisen aus regionalen Zutaten auf.

Kletz’n Musi spielt zum Frühschoppen auf

Die Nationalparkregion hat indes nicht nur die wunderschöne Natur zu bieten, man findet hier auch kulturelle Highlights wie das Bläserquartett „Kletz’n Musi“ aus Merkersdorf, das beim Frühschoppen für musikalische Unterhaltung sorgt. Um 11 Uhr hält Kräuterpfarrer Benedikt die Feldmesse mit anschließender Kräuterweihe ab.

Am Nachmittag widmet sich die Kräuterexpertin und TEM-Kundige Barbara Obmann (Traditionelle Europäische Medizin) speziell der Schafgarbe. Diese sei „Kraut der Lebenskraft, des Ausgleiches und der Unverwundbarkeit“ und im stressigen Alltag für viele Menschen sehr hilfreich.

Ein eigener Programmpunkt widmet sich der hilfreichen Wirkung der Schafgarbe. Foto: Barbara Obmann

Warum sind gerade die Bitteren so wertvoll?

Bei der Kräuterwanderung „Hantig, herb & bitter – Kräuterkraft & der Früchte Saft“ beschäftigen sich Kräuterpfarrer Benedikt und Helga Donnerbauer unter anderem mit der Frage, warum gerade herb schmeckende und bittere Kräuter und Früchte so wertvoll sind und wie diese am Ende geschmackvoll in der Küche landen können.

Nationalpark-Rangerin Martha Tiller vermittelt die Kunst, ein uraltes Stärkungsmittel selbst herzustellen. Was steckt hinter dem Begriff „Oxymel“ und welche Kräuter verwendet man dafür? Bei diesem Workshop ist die Teilnehmeranzahl beschränkt, eine Anmeldung wird daher empfohlen.

Foto: Nationalpark ThayatalMilek

Während des gesamten Tages gibt’s beim „Garten on Tour“-Bus Tipps und Beratung für die eigene grüne Oase von „Natur im Garten“. Wer eigene Pflanzen hat, kann sie ab 13 Uhr bei Susis Pflanzentauschmarkt möglicherweise gegen ein neues Lieblingskraut eintauschen. Letzter Programmpunkt des Tages ist die Wildkatzen-Fütterung um 16.30 Uhr.

Am Marktplatz ab 10 Uhr: