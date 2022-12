Winterwanderung: Wer taucht hier in der Thaya?

Die Einblicke auf die Wasseroberfläche der Thaya sind zu dieser Jahreszeit hervorragend und Wasservögel lassen sich wunderbar beobachten. Mit etwas Glück lässt sich ein kleiner graubrauner Vogel gut bis zur nächsten Rast verfolgen. Der unruhige Piepmatz mit seiner auffällig großen weißen Brust hat auf einem moosbedeckten Stein eine Pause eingelegt. Nach einigen knicksenden Bewegungen stürzt er sich ins Wasser und verschwindet für einige Sekunden unter der Oberfläche, um sich seine Mahlzeit zu holen. Ein tauchender Singvogel?

Ja, es ist die Wasseramsel, die uns immer wieder in Staunen versetzt. Anatomisch gut auf das Leben am und im Wasser angepasst, lebt sie vorzugsweise an schnell fließenden Flüssen. Sie ernährt sich von Wasserinsekten, die sie am Grund des Flusses von Steinen aufliest. Bis zu 15 Sekunden kann sie dabei unter Wasser bleiben.

Faszinierender Ausblick ins Nachbarland

Anschließend verlassen wir die Mäander der Thaya, um zum Überstieg des Umlaufberges aufzusteigen. Hier erwartet uns ein herrlicher Ausblick auf die vor uns liegende Flussschleife und den tschechischen Nationalpark Podyji. Bei einer kurzen Pause halten wir Ausschau nach Greifvögeln. Nicht selten wurde hier schon ein Seeadler gesichtet.

Beim letzten Anstieg am Granitzsteig wandern unsere Blicke immer wieder auf die schlafende Winterlandschaft des Nationalparks Thayatal. Müde, aber zufrieden oben angekommen, wirken die Eindrücke einer faszinierenden Wanderung noch lange nach.

