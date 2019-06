Für ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl fährt die Eisenbahn drüber: Die amtierende Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer wird im Wahlkreis Weinviertel als Nummer eins ins Rennen gehen. Endgültige Klarheit herrscht allerdings erst nach einer Konferenz am 23.6.

„Für mich ist klar, dass ich dafür laufen werde unseren Bezirk, das Weinviertel und unsere Interessen im Parlament weiterhin vertreten zu können“, sagt die 32-Jährige aus Leodagger. Aus den Bezirken Hollabrunn, Korneuburg und Mistelbach werden via Reißverschlusssystem je vier Kandidaten im Wahlkreis nominiert. Von Hollabrunner Seite dürften Fritz Schechtner und Patric Scheuer wieder dabei sein. Ein Vorzugsstimmensystem soll es bei den Schwarzen nicht geben.

Auch bei der SPÖ führt kein Weg an der amtierenden Abgeordneten vorbei: Melanie Erasim (Mistelbach/Rabensburg) wurde bereits als Spitzenkandidatin bestätigt. Aus Hollabrunn werden Bezirksvorsitzender Richard Pregler, Frauenvorsitzende Elke Stifter und Stefan Hinterberger (Göllersdorf) für den Erhalt des Direktmandats laufen. „Wir sind und bleiben im Einsatz für die Menschen“, betont Pregler.

Auf einen kurzen, prägnanten Wahlkampf wollen die Freiheitlichen setzen, sagt Nationalratsabgeordneter Christian Lausch, der als Spitzenkandidat im Weinviertel sein Mandat halten möchte. Drei weitere Hollabrunner werden auf der blauen Liste zu finden sein.

Die Grünen wählten beim Landeskongress in Hollabrunn ihre Landesliste. Bestgereihte aus dem Weinviertel ist Alexandra Adler, Gemeinderätin in Leobendorf, auf Platz fünf. Landtagsabgeordneter Georg Ecker aus Hollabrunn kandidiert „aus reiner Solidarität“ am letzten Listenplatz.

Von den übrigen Parteien werden voraussichtlich keine Kandidaten aus dem Bezirk ins Rennen gehen.