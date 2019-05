Bereits am Tag nach den EU-Wahlen präsentierte die SPÖ ihre Bezirkskandidaten für die Nationalratswahlen im Herbst. Das Trio besteht aus Bezirksvorsitzendem Richard Pregler, der Bezirksfrauenvorsitzenden Elke Stifter sowie Stefan Hinterberger, dem Chef der Göllersdorfer Roten. „Die Wahl der Kandidaten ist einstimmig erfolgt“, freut sich Hollabrunns Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber, der die drei selbst mit einer Kandidatur auf der Bundesliste unterstützen will.

„Wir werden bei dieser Wahl vor allem auf die persönlichen Gespräche mit den Bürgern in unserem Bezirk setzen und wie gewohnt viel in den Gemeinden bei den Menschen unterwegs sein“, verspricht Pregler. Für ihn als Volksschullehrer fällt der Wahlkampf in eine optimale Zeit. Für die Roten im Bezirk steht außerdem fest, dass ihre Spitzenkandidatin und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner „unsere vollste Unterstützung“ erhält.

Elke Stifter steht für Verbesserungen der Frauenpolitik

Stifter ist besonders froh, dass eine Frau die Sozialdemokraten in die Wahl führen wird. Denn die dreifache Mutter setzt sich unermüdlich für Verbesserungen in der Frauenpolitik ein. „Frauen sind in einigen Bereichen noch immer massiv benachteiligt“, meint die Hollabrunnerin.

Dass das ein Ende hat, dafür will sie sich im Wahlkampf, aber auch darüber hinaus einsetzen. „Es kann nicht sein, dass sich eine Regierung – aus welchen Parteien auch immer diese besteht – mit einem Frauenvolksbegehren, welches mehr als 480.000 Unterschriften erreicht hat, nur halbherzig beschäftigt“, schüttelt Stifter den Kopf. Für sie ist klar: „Hier ist die nächste Regierung gefragt.“

SP will mit Themen und Inhalten punkten

Im persönlichen Gespräch wollen Hinterberger und Pregler vor allem Themen und Inhalte besprechen. „Hier denke ich zum Beispiel an die flächendeckende Einführung eines gerechten Mindestlohns. Oder an gerechtere Besteuerung von Wirtschaftsriesen“, spricht Hinterberger von dem viel zitierten Ungleichgewicht, dass eine amerikanische Kaffeehauskette weit weniger Steuern zu zahlen hat, als eine Frisörin oder ein Installateur im Bezirk.