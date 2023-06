Gartentipps am Hollabrunner Wochenmarkt

Das Team des „Garten on Tour“-Mobils hielt am Wochenmarkt für alle Hobbygärtner die neuesten ökologischen Gartentrends bereit und informierte, wie man eine „Natur im Garten“-Plakette bekommt. Die wichtigsten Aspekte sind dabei der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, Dünger und Torf. „Es gibt sogar ökologische Zeckenfallen über Mäuse-Nestmaterial“, informierte Heidrun Obermeyer von der Initiative „Natur im Garten“.

Das „Garten on Tour“-Team verteilte Samen für ein blau-gelbes Gartenparadies, ein Schmetterlingsparadies und eine bunte Salatschüssel.

Was sagt die ökologische Gärtnerin zu Mährobotern? „Ich würde sie eher nicht verwenden. Wenn, dann ein lautes Gerät, das das Gras nicht zu kurz schneidet. Man sollte den Mähroboter immer im Auge behalten“, erklärte Obermeyer. Nur so könne sichergestellt werden, dass keine Igel oder andere Tiere verletzt werden. „Und auf keinen Fall nachts in Betrieb nehmen“, ergänzte Grünen-Politiker Georg Ecker.

Am „Natur im Garten“-Stand war auch Magdalena Geinzer, Manager von der KLAR! Göllersbach (Modellregion zur Anpassung an den Klimawandel) vertreten und informierte über Maßnahmen gegen den Klimawandel.