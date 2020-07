Die Gemeinde solle mit Maßnahmen zum Thema Klimawandel starten. Diesen Tagesordnungspunkt brachte die Liste „Team – Gemeinsam für Grabern“ in die jüngste Sitzung des Gemeinderats ein. Der Wunsch: Die Gemeinde solle die Koordination zwischen der Initiative „Natur im Garten“ und den Bürgern übernehmen, damit diese wissen, wie sie ihren Garten gestalten können.

Bürgermeister Herbert Leeb (VP) willniemandemetwas aufs Aug' drücken.

Diese Idee habe es bereits vor über einem Jahr gegeben, belehrte ÖVP-Bürgermeister Herbert Leeb seine ehemaligen Parteikollegen, die jetzt Mandatare des Teams sind. Das Problem: Interessenten mussten sich knapp fünf Monate vor einem Beratungstermin bei „Natur im Garten“ anmelden. „Das hat vielen zu lange gedauert“, erläutert der Gemeindechef, weshalb die Beratungen ausblieben. Er selbst habe kein Problem damit, dass die Gemeinde zur Bewusstseinsbildung beitrage, wogegen er sich aber wehre: „Dass wir Natur im Garten den Bürgern aufs Aug’ drücken.“ Er fürchtet nämlich, dass dann einige, die ihre Rabatten selbst pflegen und so der Gemeinde Geld sparen, das Handtuch werfen, wenn sie zwangsbeglückt werden.

Der Bürgermeister gab zu, dass eine Beratung durch „Natur im Garten“ notwendig sei, er selbst hätte lieber grüne Rabatten als welche voller Steine, aber: „Das darf nicht von oben herab verordnet werden“, warnte er.

Eva Kraus (Team) erklärte, wie der Antrag zustande kam: Einige Leute, die sich eine Beratung wünschen, seien an die Mandatare herangetreten. Als sie die Rabatte und Vorgärten angelegt haben, seien sie falsch beraten worden. „Sie haben nicht gewusst, dass der Kies schlecht für Umwelt und Klima ist“, meinte Kraus. Das wollte Michaela Kubica (ÖVP) nicht so recht glauben: „Es liegt doch in meiner Eigenverantwortung als erwachsener Mensch, dass ich mich informiere ...“ Kraus‘ Erklärung, dass man sich als neuer Gartenbesitzer zu Beginn eben nicht gut auskenne, verärgerte wiederum den Bürgermeister: „Sprich den Leuten nicht ihre Mündigkeit ab!“

Das Team stellte den Antrag, dass der Umweltgemeinderat einen Ausschuss bilden solle, der sich mit dem Thema befasst. „Der Umweltgemeinderat kann keinen Ausschuss bilden“, wies Walter Kommenda (ÖVP) auf einen Formalfehler hin. Über diesen hätte Bürgermeister Leeb hinweggesehen, er ließ die Liste ihren Antrag aber umformulieren. Zustimmung fand dieser aber nur bei den Mandataren des Teams – und somit keine Mehrheit.