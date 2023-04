Mit Pferden Paprika und Paradeiser in Pfaffstetten anbauen

Als die NÖN bei Nicole Pasching vorbeischaut, eröffnet sich gleich eine idyllische Szene. Die Schmidatalerin zieht ein Leiterwagerl mit ihrer 16 Monate alten Tochter Marie, Hund - mit einem Kindergummistiefel im Maul - und Katze laufen nebenher. So geht’s zur Pferdeweide, die 300 Meter vom Haus entfernt liegt. Der Weg führt durch den Weingarten der Pferdeexpertin. Auf dem Gelände wartet schon Marinero, ein Wallach aus Andalusien. Er ist der ganze Stolz von Nicole Pasching. Sie fand ihn bei einem Reiturlaub in Spanien. „Marinero lief mir im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg“, strahlte die 36-Jährige.

Auf einem Pferdegestüt in Katalonien begegnete sie ihm am Morgen, bevor sie mit einem anderen Pferd ausreiten sollte. „Er stand frisch geduscht vor einer weißen Steinmauer und hat gefunkelt“, erzählt Pasching, „das war ein Bild, wie man sich Spanien vorstellt“.

Mix aus Gelassenheit, Neugier und Sanftmut

Die Reitpädagogin fackelte nicht lange, kaufte das Pferd und nahm es mit nach Pfaffstetten Andere nehmen Souveniers mit, Pasching „packte dafür ein Pferd in den Koffer“, wie sie schmunzelnd schildert. Durch seine Mischung aus Temperament, Gelassenheit, Neugier und Sanftmut kann der Wallach sehr gut mit Kindern umgehen. „Ich machte daher den Kurs zur reitpädagogischen Betreuerin,“ erzählte die Powerfrau.

An zwei Nachtmittagen bietet sie unter dem Titel „Naturkind“ reitpädagogische Einheiten für Kinder ab drei Jahren an. „In der Reitpädagogik lernte ich, wie man zum Beispiel ein Kind mit drei Jahren am Pferd sichert“, erklärt Pasching. Aus der Sicht des Kindes sei Marinero ein Riese. „Wenn ihn die Kinder von der Koppel zum Putzplatz führen, steigt ihr Selbstbewusstsein.“

Pferde begleiten Kinder bei den Erlebnisnachmittagen

Im Gegensatz dazu dürfen die Kinder bei den Erlebnisnachmittagen noch nicht am Pferd sitzen, doch sie dürfen sie putzen, stylen und füttern. Die Kleinen bauen mit ihnen Paradeiser und Paprika an. „Ich mache Spiele, wo es um die Teamfähigkeit geht,“ sagte Pasching. So assistieren die Pferde den kleinen Gärtner bei der Gartenarbeit, indem sie hin und wieder eine Pflanze wegfressen. Pasching bastelt mit den Kindern, denkt sich Spiele aus und bringt Utensilien mit. „Was die Kinder und Marinero aus dem Spiel machen, das entscheiden sie selbst.“

Für die Versicherungsangestellte ist die Beschäftigung mit Kindern und den Pferden ein kreativer Ausgleich. Und wie schafft sie den Spagat zwischen Kleinkind, Beruf, Pferden und Nebenerwerbslandwirtschaft? „Früh aufstehen und spät schlafen gehen“, lacht Pasching. Ihr Mann Markus und ihr Vater geben Rückhalt. Letzerer erledigt seit ihrer Schwangerschaft die Stallarbeit.

„Kann mich gut in ein Pferde hineinversetzen“

Nicole Pasching hat neben Marinero noch eine Stute namens Joyce, ein Pony und ein Pferd von einer Freundin im Stall. Sie liebt Pferde, besonders weil sie so direkt seien. Genauso wie die Pferdebesitzerin selbst. Das ergibt eine gute Symbiose. „Ich kann mich gut in ein Pferd hineinversetzen“, sinniert die Pfaffstettnerin. So gut, dass sie noch ein Schäuferl nachlegt und im Anschluss zur reitpädagogischen Betreuerin die Ausbildung zur Reitlehrerin macht. „Die erste Prüfung habe ich im September,“ erzählte sie, während sie ihre Tochter fertig für die Kinderkrippe macht.

Es scheint, dass der gebürtigen Oberdürnbacherin alles leicht von der Hand geht. Wahrscheinlich ist es der Umgang mit den Pferden, der ihr Ruhe und Gelassenheit gibt.

