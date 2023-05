Mit Geduld zu natürlicher Schönheit

Bei ihr soll man sich wohlfühlen und den Alltagsstress vergessen, darum machte sich Christina Venturin als Naturkosmetikerin selbstständig und eröffnete am 24. April ihr eigenes Studio „Edle Schönheit“ in Grund 41 – in ruhiger, ländlicher Lage.

Das Handwerk der Visagistin erlernte sie bereits mit 17 Jahren, nach der Modeschule. Doch dann arbeitete sie im Verkauf und auch in Schloss Mailberg. Wie sie zurück zu ihrem Ursprung fand? „Durch Sandra Nießl“, erzählt die gebürtige Stockerauerin schmunzelnd. Die beiden kennen sich von früher, haben einander im Bezirk wieder getroffen. Nießl eröffnete im November ihren Frisörsalon in Schöngrabern, hier war Venturin als Make-up-Artist mit an Bord. „Sie hat mich gefragt, ob wir nicht gemeinsam etwas machen wollen. Und ich hab mir gedacht: Warum eigentlich nicht?“ Damit füllten die beiden eine Lücke, denn diese Kombination wird in der Region nicht angeboten und darum gern angenommen.

Ich will‘s bis zur Pension machen – oder länger! Naturkosmetikerin Christina Venturin

Da die dreifache Mutter von ihren Kunden regelmäßig gefragt wurde, was sie ihrer Haut Gutes tun können, entschied sie sich, die Ausbildung zur Kosmetikerin zu machen und schloss diese vor zwei Jahren mit der Meisterprüfung ab, mitten in der Coronazeit.

„Ich will’s bis zur Pension machen – oder noch länger, bis ich 80 bin“, strahlt die Naturkosmetikerin mit Blick auf ihr eigenes Studio. Hier ist ihre Handschrift deutlich zu sehen, nicht nur, was das Farbkonzept betrifft. „Die Möbel hab‘ ich alle selbst gestrichen“, erzählt Venturin, dass sie alte Möbel zu neuem Leben erweckte. Nachhaltigkeit ist er Naturkosmetikerin auf ganzer Linie wichtig.

In ihrem Salon bietet die 39-Jährige Gesichts- und Körperbehandlungen an, die an den Hauttyp angepasst werden. Schröpfen und Make-up stehen ebenfalls auf dem Programm. „Mit Naturkosmetik dauert es etwas länger, bis man einen Erfolg sieht. Man braucht Geduld“, greift die Grunderin auf Produkte aus Südtirol zurück. Von heute auf morgen Falten wegzaubern könne sie aber nicht. „Ich kann die Haut unterstützen und das Älterwerden hinauszögern“, erklärt die Kosmetikerin, die froh ist, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit bei ihr zu Hause umsetzen konnte. Sie plant auch eine Eröffnungsfeier, wenn die Natur grüner und bunter ist.

