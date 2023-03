Die Wanderung der Frösche beginnt

Der Naturschutzbund NÖ startet wieder seine größte Artenschutzaktion, den Amphibienschutz an Niederösterreichs Straßen. Ab März sind zahlreiche Freiwillige während der Amphibienwanderung mehrere Wochen lang täglich im Einsatz und tragen Frösche, Kröten und Molche sicher über die Straße.

Jedes Jahr wandern Amphibien in den ersten Frühlingswochen zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Auf dieser Reise müssen sie gefährliche Straßen überqueren und drohen, überfahren zu werden. Im Bezirk Hollabrunn betrifft dies die L43 in Ziersdorf gegenüber Biogasanlage und die L49 in Sitzendorf an der Schmieda. Im Rahmen des Projekts kümmern sich mehr als 330 Freiwillige um rund 150 gefährliche Wanderstrecken in Niederösterreich. Sie kontrollieren täglich morgens und abends Schutzzäune und tragen Amphibien, die in zuvor aufgestellte eingegrabene Kübel gefallen sind, über die Straße. An Strecken, an denen es ist nicht möglich ist, Zäune aufzustellen, werden die Tiere direkt auf der Straße eingesammelt. „In Österreich sind alle Amphibienarten aufgrund der Zerschneidung ihrer Lebensräume und des Verlusts von geeigneten Laichbiotopen bedroht. Es freut und bestärkt uns jedes Mal aufs Neue, dass sich so viele Menschen an unserer Artenschutzaktion beteiligen und Amphibien retten”, erklärt Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbund NÖ.

Autofahrer können sich am Amphibienschutz beteiligen

Die Amphibien sind während der etwa sechswöchigen Wanderperiode (Dauer ist stark witterungsabhängig) hauptsächlich abends und in der Nacht unterwegs. In dieser Zeit appelliert der Naturschutzbund NÖ an alle Autofahrer, entlang von Amphibienstrecken vorsichtig zu fahren, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf Tiere sowie Streckenbetreuer Rücksicht zu nehmen.

Seit 2009 arbeitet der Naturschutzbund NÖ zusammen mit der Abteilung Straßenbetrieb und der Abteilung Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung am Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“. Finanziert wird es aus Mitteln der Ländlichen Entwicklung von EU und Land Niederösterreich. Mehr über die Artenschutzaktion sowie alle Amphibienstrecken in NÖ finden Sie unter www.noe-amphibienschutz.at.

