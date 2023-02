Amphibienzaunbetreuer in Ziersdorf gesucht!

Nach ihrer Winterstarre wandern Amphibien in den ersten Frühlingswochen zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Frösche, Kröten und Molche sind hier unterwegs und müssen einige Hürden überwinden, gefährlich sind hier vor allem die Straßen.

Darum ist der Naturschutzbund NÖ mit zahlreichen freiwilligen Helfern im Einsatz, um den Tod der Amphibien zu verhindern.

Für die Betreuung der Amphibienstrecken an der L43 am östlichen und westlichen Ortsrand von Ziersdorf benötigt der Verein noch dringend Unterstützer. Diese sollen während der etwa sechswöchigen Wanderperiode - die Dauer ist stark von der Witterung abhängig - regelmäßig die Amphibienzäune kontrollieren und Tiere in Kübeln über die Straße tragen.

Der Naturschutzbund NÖ freut sich über freiwillige Mithilfe im Artenschutz: Kontakt: Tel.: 01 402 93 94, E-Mail.: noe@naturschutzbund.at.

Nähere Informationen zum Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen", sind hier zu finden: www.noe-amphibienschutz.at

