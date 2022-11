Naturverbundenheit Frieda & Carlo füttern: Nationalpark Thayatal sucht neue Ranger

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: Astrid Bartl

D er Nationalpark Thayatal startet im Februar 2023 eine neue Ausbildung zum Nationalpark-Ranger. Gesucht werden offene, kommunikative Menschen mit großem Interesse an der Natur, die gerne ihr Wissen an Besucher weitergeben und sie für die Schönheiten des grenzüberschreitenden Schutzgebietes begeistern möchten. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember.