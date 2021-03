„Zwei Dringlichkeitsanträge wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung wie üblich vom Tisch gewischt und fast einstimmig abgelehnt“, ärgert sich NEOS-Gemeinderätin Ulrike Vojtisek-Stuntner. Es ging einerseits um die Verwertung von Doppelhaushälften in der Ludwig-Kahl-Siedlung, andererseits um die Radwege-Förderung.

Um die Abwanderung von jungen Familien zu verhindern und ihnen ein leistbares Wohnkonzept zu ermöglichen, wurde das Projekt „Baumeisterhaus auf Eigengrund“ vor zwei Jahren von der Gemeinde in die Wege geleitet – ein Reihenhausprojekt in der Ludwig-Kahl-Siedlung.

„Es ist offenbar so, dass die Leute ihr Haus erst sehen und dann erst kaufen wollen.“ ÖVP-Stadtchef Josef Klepp über das fehlende Interesse an den „Baumeisterhäusern“

„Seitdem ist nichts mehr passiert. Der Vertrieb über die Raiffeisen Immobilien Vermittlung ist von Erfolglosigkeit gekrönt, die Errichtung von zehn Einfamilienhäusern in gekuppelter Bauweise bislang nicht über die reine Planungsphase hinausgekommen“, schildert Vojtisek-Stuntner. Sie vermutet, dass der hohe Preis der Grund für das kaum vorhandene Interesse an den „Baumeisterhäusern“ ist. Außerdem gibt es noch immer kein Musterhaus, das man besichtigen könnte.

„Gescheitert, leistbare Alternative zu bieten“

Die NEOS-Mandatarin wollte mit ihrem Antrag nun erreichen, dass die Gemeinde Maissau einen Bauträger beauftragt. „Das als Baugrund gewidmete Areal soll nicht brachliegen und letztlich wieder Einfamilienhäusern weichen müssen, weil man an der Aufgabe scheiterte, eine attraktive, leistbare Alternative zu bieten“, betont Vojtisek-Stuntner. „Die Gemeinde will wachsen, und mit ihr die Infrastruktur, in die schon viel Geld investiert wurde.“

ÖVP-Stadtchef Josef Klepp sieht das allerdings differenzierter. „Bis Mitte März hatte die Gemeinde einen Vertrag mit der Baufirma Watzinger. Diese hätte die Häuser erst nach Abschluss des Kaufes durch die künftigen Hausbesitzer errichtet. Es ist aber offenbar so, dass die Leute ihr Haus erst sehen und dann erst kaufen wollen.“

Seitens der Gemeinde habe man jetzt ein neues Projekt im Talon, so der Gemeindechef. „Typischer Sozialbau soll jedenfalls an diesem Standort nicht entstehen“, sagt Klepp.

Weil das Land NÖ zeitnahe Investitionen in Radwege angekündigt hat, sei es an der Zeit, sich die Qualität des Radwegenetzes in Maissau anzusehen und Verbesserungen herbeizuführen, meint Vojtisek-Stuntner weiter. „Der Bund ermöglicht aktuell Förderungen aus zwei Töpfen und eine Finanzierung von Radwegen von bis zu 100 Prozent.“ Der Energiefonds bot diese Förderungen allerdings nur befristet an.

Die Qualität der vorhandenen Radwege in der Gemeinde sollte laut Dringlichkeitsantrag deshalb überprüft, Gefahrenstellen sollten entschärft und alle Förderungen, die zur Verbesserung der Radwegenetze angeboten werden, auch bezogen werden. Gleichzeitig wollte die NEOS-Gemeinderätin die Erarbeitung eines Konzepts mit den Nachbargemeinden zur gemeindeübergreifenden Verbindung der jeweiligen Radwege.

Auch hier kam mehrheitliche Ablehnung, die Klepp so begründet: „Es gibt weiterhin tolle Förderungen des Landes NÖ. Besprechungen mit der zuständigen Straßenmeisterei und Privatpersonen sind in nächster Zeit geplant.“

In der Vorwoche habe es bereits Gespräche bezüglich der Radwege in der Großgemeinde gegeben. „Wir planen vor allem auch einen Radweg von Maissau zum Bahnhof in Limberg“, erläutert der Bürgermeister.