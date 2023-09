Spitalsführung in Hollabrunn mit zwei Direktoren aus dem Nachbarbezirk

Nachdem Silvia Hickelsberger, die im Bezirk Korneuburg lebt, die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin abgeschlossen hatte, eignete sie sich in diversen Kliniken ein umfangreiches Wissen im Pflegebereich an und widmete sich schwerpunktmäßig dem Risikomanagement. Als Risikomanagerin führte sie ihr beruflicher Weg bereits im Jahr 2012 in das Landesklinikum Hollabrunn, wo sie 2017 schließlich die Agenden der Pflegedirektorin übernahm.

Rainer Ernstberger, Ärztlicher Direktor am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau, ergänzt seit 1. April 2023 als interimistischer Ärztlicher Direktor die Hollabrunner Klinikleitung, nachdem Ärztliche Direktorin Susanne Davies ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Seit März 1993 ist Direktor Ernstberger bereits im Landesklinikum Korneuburg tätig, wo er seine Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie absolvierte. 2002 gründete er die Tages- und Wochenklinik am Standort Stockerau und wurde mit diesem innovativen Pilotprojekt als Pionier der Tageskliniken bekannt. Versorgungsforschung und -planung weckten sein besonderes Interesse, weshalb er die Ausbildungen zum Master of Business Administration sowie zum Master of Science im Bereich Health and Social Services Management absolvierte.

Noch ein „Einspringer“ aus dem Klinikum Korneuburg-Stockerau

Seit August macht nun der interimistische Kaufmännische Direktor Anton Hörth die neue Klinikleitung in Hollabrunn komplett. Bereits im Jahr 1987 führte sein beruflicher Weg in das Gesundheitswesen. Nach dem Abschluss zum diplomierten Krankenhaus-Betriebswirt lenkte er ab 1999 - damals jüngster Direktor in Wien – die Geschicke des Orthopädischen Spitals in Speising. Von 2005 bis 2008 avancierte Anton Hörth zum Leiter des CSC IT VG Wien (Zentrale IT der Vinzenz-Gruppe Wien) und war somit für fünf Krankenhäuser und zwei Pflegeeinrichtungen zuständig. Danach führte ihn sein beruflicher Weg in das Landesklinikum Korneuburg-Stockerau, wo er als Kaufmännischer Direktor tätig ist. Die Bestellung in Hollabrunn erfolgte vorerst für die Dauer der Karenzierung von Kaufmännischer Direktorin Andrea Dankelmaier.

Die Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Katja Steininger, freut sich, dass diese bewährten Führungskräfte die Synergien zwischen den Kliniken noch weiter ausbauen werden. Die Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen im Spital soll weiter gestärkt werden. Wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, ein respektvoller Umgang miteinander und gegenseitiges Vertrauen seien gelebter Alltag. Kooperation zwischen den einzelnen Standorten soll es etwa im Bereich der Radiologie und des OP-Managements geben.

„Das vernetzte Arbeiten zum Wohle unserer Patienten hat sich bereits vielfach bewährt“, erklärt die neu formierte Klinikleitung unisono.