Dasitzen und trainieren: Ein Stuhl für die Körpermitte

„PelviPower“ nennt sich ein Trainingsgerät, das mit internationalen Experten, Ärzten und Therapeuten entwickelt wurde und nun auch in Hollabrunn zu finden ist: Mit einem Trainingsstuhl wird der Beckenboden ohne Anstrengung trainiert. „Anfangs war ich skeptisch bei Sachen, wo man sich nicht bewegen muss“, gibt Mrs. Sporty Hollabrunn-Inhaber Christian Binder zu. Doch diese Art von Training hilft bei Problemen wie Inkontinenz, Blasenschwäche, Reizblasen, nach OPs und für die Rückbildung nach Schwangerschaften. „Der Beckenboden kann mit einem Trainer schwer angesteuert werden, da er nicht kontrollieren kann, ob die Übungen richtig gemacht werden“, erklärt der Mrs. Sporty-Trainer.

20 bis 40 Einheiten sind notwendig, um die Probleme zu beheben. Eine Einheit dauert 27 Minuten und kostet zwischen 32 und 38 Euro, wobei es Vergünstigungen für Mrs. Sporty-Mitglieder gibt. „Leider übernimmt die Krankenkasse die Kosten noch nicht, in Deutschland ist dies jedoch schon der Fall“, informiert der Inhaber. Beim Training kann die Alltagskleidung getragen werden. Am Anfang gibt es eine Einschulung, danach kann selbstständig gebucht und trainiert werden.

Einstellung je nach Krankheitsbild

Da der Stuhl ein magnetisches Feld erzeugt, sind Personen mit Implantaten, Gold- und Kupferspiralen leider ausgeschlossen. „Diese Personen würden sonst gegrillt werden“, erklärt Binder. Bei der Magnetfeldtherapie verspürt man ein leichtes Kribbeln, das nach und nach erhöht wird, sodass sich der ganze Körper bewegt. Es handelt sich dabei um Kontraktionen und anschließende Entspannungen. Die Einstellungen des Stuhls werden individuell auf das Krankheitsbild angepasst.

Die letzten zwei Jahre war der Beckenboden-Stuhl in vielen Mrs. Sporty-Studios inkludiert, jedoch nicht in Hollabrunn. Kürzlich wurde er ausgegliedert und die eigene Marke MyPelvi gegründet. Denn Mrs. Sporty ist eine reine Frauenmarke, MyPelvi kann auch von Männern genutzt werden. Bei vielen Mrs. Sporty-Clubs ist der Beckenboden-Stuhl in einem eigenen Raum oder Objekt. „Wir in Hollabrunn haben Glück, dass wir so groß sind, aber räumlich ist MyPelvi getrennt“, erklärt Binder.