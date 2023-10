„Wir sind zu 100 Prozent solidarisch“

Während der Lesezeit ist es vorbei mit der Vier-Tage-Woche in der Helenental-Kellerei in Röschitz (Bezirk Horn). Bis die Ernte eingefahren ist, wird an sieben Tagen gearbeitet, um die bis zu 150.000 Kilo Trauben, die, wie berichtet, pro Tag von den Winzern aus den Bezirken Hollabrunn und Horn angeliefert werden, zu verarbeiten.

Kellermeister Ludwig Wally wittert bereits einen sehr guten Jahrgang, der von Röschitz aus in die ganze Welt exportiert werden wird. Und zwar ausschließlich in Flaschen. Dennoch beschäftigt die Weinkellerei ein Thema, bei dem die Meinungen in der Branche auseinandergehen: die geplante Änderung der Abfüllverordnung. Wie berichtet, ist angedacht, dass österreichische Weine nur noch in Flaschen gefüllt exportiert werden sollen. So soll die Wertschöpfung im Land bleiben, Arbeitsplätze sollen geschaffen und Manipulation soll werden, sagen die Befürworter.

„Ich habe den NÖN-Bericht dazu gelesen und sofort Wieland Baumgartner angerufen, um unsere 100-prozentige Solidarität zu bekunden“, sagt Vertriebsleiter Gerhard Pfaffeneder. „Als ich vor fünf Jahren in die Helenental-Kellerei gekommen bin, haben wir noch in Tanks exportiert“, schildert der Hollabrunner. Doch er wollte das Helenental als Marke etablieren. „Das ist uns mittlerweile gelungen. Das funktioniert aber nur in der Flasche.“

Wir haben unsere 100-prozentige Solidarität bekundet Gerhard Pfaffeneder, Vertriebsleiter Helenental-Kellerei

Trotzdem sieht Pfaffeneder verheerende Folgen, wenn die Änderung von Brüssel durchgewunken wird. Folgen, derer sich die Verantwortlichen noch nicht bewusst seien. „Wir haben in der Woche vor der Ernte noch etwa 100.000 Liter Wein von den Winzern aus der Umgebung aufgekauft“, spricht er von Restbeständen. Diese loszuwerden, sei gerade für die kleinen Winzer wichtig, weil sie die leeren Tanks für den neuen Jahrgang brauchen. Die Kapazitäten, 1.000 oder 5.000 Liter zu lagern, haben sie nicht.

„Es wird einfach zu wenig g'soffen“, scherzt Pfaffeneder über die Restbestände, wird aber gleich wieder ernst. 100.000 Liter seien eine große Menge, die Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf ist die größte Weinkellerei Österreichs und kaufe darum ein Vielfaches mehr an Restbeständen auf. „Das ist wichtig für die kleinen Winzer“, wiederholt der Vertriebsleiter. Er bezweifelt, dass die Baumgartners weiterhin diese Bestände kaufen werden, wenn sie ihren Wein nicht mehr in Tanks exportieren dürfen und so Kunden im Ausland verlieren. „Wenn sie den Wein nicht mehr kaufen, was sollen dann die kleinen Winzer damit tun?“, stellt er in den Raum.

„Es hängen 100 bis 1.000 Lieferanten dran“

In der Domäne Baumgartner geht die Lese bereits dem Ende zu. Wieland Baumgartner prophezeit einen „wunderschönen Jahrgang“, denn die Qualität der Trauben sei bedingt durch das hervorragende Wetter der vergangenen drei Wochen sehr gut.

„An uns hängen 100 bis 1.000 Lieferanten dran“, bestätigt er, dass das ganze Jahr über noch Wein von Winzern gekauft werde - bis kurz vor der Lese. Wie das gehandhabt werden soll, sollte die Abfüllverordnung in Kraft treten, habe er sich konkret noch nicht überlegt. Noch liege die Änderung ja in Brüssel. „Ausländische Firmen können ja noch Einspruch erheben, wir ja nicht mehr“, ärgert er sich über die Vorgangsweise des nationalen Weinkomitees.

Es werde aber vermutlich darauf hinauslaufen, die hauseigene Abfüllanlage mehr zu nutzen. Etwas, das Baumgartner so nicht vorgesehen hatte. Eigentlich sollten nur die eigenen Weine im Weingut in Flaschen gefüllt und die Zukaufweine im Tank verkauft werden.