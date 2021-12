Guntersdorf will Grund-Bahnhofsiedlung eingemeinden

Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl ortet negative Stimmung zum Thema Grund-Kauf. zVg

Guntersdorf und Grund-Bahnhofsiedlung sind nur durch die Ortstafeln voneinander getrennt. Die wenigsten, die nicht dort leben, wissen überhaupt, dass die Bahnhofsiedlung nicht zur Marktgemeinde Guntersdorf, sondern zu Wullersdorf gehört. Geht es nach den Guntersdorfer Gemeinderäten, dann soll sich das ändern: Sie fassten den einstimmigen Beschluss, mit Wullersdorf Gespräche aufzunehmen, um über die Verschiebung der Gemeindegrenzen zu diskutieren.

„Die Diskussion gibt es seit dem Frühjahr, der Wullersdorfer Gemeinderat weiß seit dem Sommer Bescheid“, sagt Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber. Es handle sich hier um eine pragmatische Entscheidung: Die Kinder aus der Bahnhofsiedlung Grund würden in Guntersdorf in den Kindergarten und zur Schule gehen. „Die Bürger rufen bei uns auf der Gemeinde an, wenn das Wasser nicht funktioniert. Die Bezugspunkte sind da“, nennt er ein Beispiel. Für ihn ist klar: „Es ist die Aufgabe der Politik, die Umstände dem realen Leben anzupassen.“

„Die Diskussion gibt es seit dem Frühjahr, der Wullersdorfer Gemeinderat weiß seit dem Sommer Bescheid“

Guntersdorf sei natürlich bereit, der Gemeinde Wullersdorf die Ertragsanteile, die ihr künftig entgehen, abzugelten.

Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber will Grenzen der Lebens-realität anpassen. zVg

Es gibt aber auch einen weiteren Grund, warum die Bahnhofsiedlung „eingebürgert“ werden soll: „Guntersdorf hat keine Möglichkeit, sich zu entwickeln.“ Die Gemeinde sei durch die Autobahn und die Bahn eingegrenzt. Richtung Platt will der Bürgermeister nicht vergrößern: „Es muss auch Platz für die Landwirtschaft bleiben.“ Richtung Grund-Bahnhofsiedlung liege einige Fläche brach, die in Zukunft für Wohnbau genutzt werden soll. Für ihn mache es keinen Sinn, die Kinder, die dort leben, nach Wullersdorf in Kindergarten und Schule zu chauffieren, wenn sie wenige Meter entfernt die Infrastruktur von Guntersdorf nutzen können. „Darum macht es Sinn, diesen Teil der Katastralgemeinde einzugliedern.“ Von der Bevölkerung gebe es zum Großteil „positive Signale“.

Grund-Tausch ?

Was sagt der Wullersdorfer Bürgermeister Richard Hogl dazu? „Große Freude löst es bei uns nicht aus.“ Konkret sei über die Idee des Nachbarn noch nicht gesprochen worden. Die einzelnen Fraktionen seien aber informiert. „Da orte ich negative Stimmung.“ Soll heißen, Grund-Bahnhofsiedlung soll nicht abgetreten werden.

Seine Meinung dazu behält Hogl für sich: „Ich will nicht über die Leute drüberfahren.“

Wie geht’s weiter? „Wenn eine Anfrage da ist, muss man darauf antworten“, will Hogl im nächsten Jahr mit seinen Gemeinderäten eine Entscheidung treffen.