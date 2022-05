Nach vielen Jahren steht dem Bezirk nun also allem Anschein nach wieder eine Bürgerbefragung über die Akzeptanz von Windrädern ins Haus. Was von damals in Erinnerung geblieben ist: Emotionen. In Göllersdorf 2011 bildeten sich tiefe Gräben. Das Ergebnis fiel dann deutlich pro Propeller aus – nicht zuletzt deshalb, weil nicht nur die unmittelbar Betroffenen mitstimmen durften.

Im Schmidatal 2013 stimmten Heldenberg und Sitzendorf für, Hohenwarth-Mühlbach deutlich und Ziersdorf knapp gegen Windräder. Die Wahlbeteiligung war niedrig und ein paar windige Infoblätter machten die Runde. Windräder wurden nirgends errichtet.

Was es damals noch nicht gab: den Windkraft-Zonenplan des Landes und die veritable Energiekrise, die gerade viele Augen öffnet. Ein Selbstläufer wird die Befragung für Hollabrunns Eignungszone im Osten trotzdem nicht. Eine hohe Wahlbeteiligung und ein bindendes Ergebnis wären wünschenswert.

Gemeinde Hollabrunn Windrad-Frage in der Pipeline: Bürger sollen entscheiden

