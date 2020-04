„Drinking against sinking“ – eine Parole, bei der Weinliebhaber sofort denken: „Da bin ich dabei!“

Doch dieser Satz ist mehr als ein Slogan. Drinking-against-sinking.eu ist eine Plattform, auf der die teilnehmenden Winzer ihren Wein zur Verfügung stellen und für mindestens 20 Euro pro Flasche verkaufen. Einen Teil des Geldes können sie behalten, um ihre Fixkosten abzudecken; der Rest soll verwendet werden, um Händlern oder Restaurants unter die Arme zu greifen. Das erklärt den Slogan: Trinken gegen das Untergehen. Wer auf dieser Plattform einkauft, unterstützt Winzer, Wirte und Händler auf der ganzen Welt.

Der führende Kopf hinter drinking-against-sinking ist aber nicht irgendwo auf der Welt zu finden, sondern in der Amethyststadt Maissau: Florian Schuhmann-Irschik rief die Plattform ins Leben, um schnell und unkompliziert helfen zu können. Wie die Idee dazu entstanden ist? „Das ist nicht leicht zu beantworten. Die ganze Sache ist aus einem Gefühl der Agonie und Hilflosigkeit entstanden“, erklärt der Winzer auf NÖN-Nachfrage.

Messe-Absagen brachten Schuhmann-Irschik auf Idee

Er hätte von 28. Februar bis 4. März eigentlich in Mailand auf der „Live Wine“, einer Naturweinmesse, sein sollen. Drei Tage vorher wurde diese jedoch abgesagt, zehn Tage später folgte der Lockdown von Norditalien. Im Kölner Weinsalon „Natürel“ konnte Schuhmann-Irschik seine Weine Mitte März ebenfalls nicht mehr präsentieren. Zeitgleich wurde die ProWein in Düsseldorf abgesagt. „Spätestens da war klar, dass die Sache ernst wird“, erinnert sich der Maissauer.

Für viele Händler und Restaurants würden die Auswirkungen der Coronakrise zu einer Frage der Existenz werden. „Und somit langfristig auch für uns Winzer.“ Hier besonders für die Community der Naturweinwinzer, wie Schuhmann-Irschik einer ist. Denn diese arbeiten meist ausschließlich über Händler. Am 20. März griff er zum Telefon, um Maria Koppitsch vom gleichnamigen Weingut in Neusiedl zu fragen, was sie von der Idee einer gemeinsamen Plattform zur gegenseitigen Hilfe halte. Und voilà – das Projekt war geboren.

Naturweinwinzer sind weltweite Community

Was drinking-against-sinking von anderen Zusammenschlüssen unterscheidet: Neben einigen Winzern aus dem Weinviertel sind vor allem Weinbauern aus anderen Ländern zu finden. Etwa aus Argentinien, Spanien, Ungarn oder Griechenland. Wie kam’s dazu? „Das ist simpel“, erklärt Schuhmann-Irschik. 98 Prozent seiner Weine werden exportiert. Bei seinen Kollegen sehe es genauso aus.

„New York, Tokio, Paris, Mailand, Kopenhagen, Berlin: Diese Community ist global.“ Global und freundschaftlich. Der Maissauer Winzer kennt seine Händler seit Jahren, ist mit ihnen befreundet, kennt ihre Kunden. „Ich weiß, wo meine Weine in Mailand landen, und bin in vielen Restaurants und Bars regelmäßig zu Gast. Ich werde in Amsterdam von mehr Gastronomen per Handschlag begrüßt als im Bezirk Hollabrunn“, erzählt er. „Die Jungs von Tenuta L’Armonia in Italien treffe ich beispielsweise bis zu sieben Mal im Jahr. Man kennt sich. So wächst das Ganze …“ Und so entstand eine internationale Plattform mit Ursprung in Maissau.

Drinking-against-sinking, das Logo ist übrigens die untergehende Titanic in Form einer Weinflasche, stehe erst am Anfang. Das Label wurde gedruckt, die Winzer bringen ihre Weine raus. „Langsam nimmt alles Fahrt auf!“, freut sich Schuhmann-Irschik.

www.drinking-against-sinking.eu