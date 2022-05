Neue Radkarte für das Retzer Land

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Mehr als 500 Kilometer gut ausgewählte Radwege hat das grenzüberschreitende Radwegenetz des Retzer Landes mittlerweile zu bieten. Kürzlich wurde mit der „Weinviertler Kellergassentour" und der „Waldviertler Freizeittour" das Angebot in Richtung Pulkautal und Waldviertel erweitert. Die Touren führen über verkehrsarme Nebenstraßen und landwirtschaftliche Wege. „Im vergangenen Jahr haben die Bauhöfe der Gemeinden gemeinsam mit uns an über 600 Schilderstandorten mehr als 1500 Wegweiser montiert", erklärt der Retzer Tourismusstadtrat und Retzer Land-Manager Daniel Wöhrer.

Ladestationen für eBikes

„Neben der immer größeren Nachfrage an digitalisierten Routen (gpx Tracks) ist die Radkarte in gedruckter Form immer noch die Informationsquelle Nummer Eins und beliebter denn je, wenn es ums Thema Radfahren geht. Gerade aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass wir mit der neuen Retzer Land Radkarte ein Druckwerk haben, das für Radfahrer mit hohen Ansprüchen alle wichtigen Informationen in zeitgemäßer Form zusammenfasst", sagt Michael Hainitz, Radprojektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH. So findet man auf der Karte neben lokalen Routen auch Detailinformationen zu den beiden Fernradwegen, wie etwa dem Kamp-Thaya-March-Radweg oder dem Iron-Curtain-Trail.

Sollte in doppeltem Sinne während einer Fahrradtour „der Saft" ausgehen, sind eBikes-Ladestationen, Gasthäuser, Heurigen oder Radlerrasten dank der Karte leicht zu finden.

„Abseits der Wein- und Genusserlebnisse liegt unser touristischer Schwerpunkt im Weinviertel am Rad-Sektor. Im Sinne der Tourismusstrategie Niederösterreich 2025 soll unser Bundesland die touristische Themenführerschaft für den Bereich "genussvolles Raderlebnis" übernehmen. Mit seinem flächendeckenden und facettenreichen Radwegenetz mit einer Länge von mehr als 2.000 Kilometern und Produktentwicklungen, wie dem "Weinviertler Radlerpicknick" oder den Weinradwegen hat das Weinviertel hier ein riesiges Potenzial“, ist sich Hannes Steinacker, Geschäftsführer von Weinviertel Tourismus, sicher.

Die neue Retzer Land Radkarte ist kostenlos in der Gästeinfo Retzer Land, in den Tourismusbüros der Gemeinden oder auf Bestellung erhältlich.

