Peter Sax zwischen Palma Beach und Spionage-Drama

„Meine Sommersingle ,Oye Como Va‘ ist jetzt überall online verfügbar“, meldet sich der Hollabrunner Musiker Peter Sax zeitgerecht zu Beginn der Sommersaison. Was seine Fans erwartet? Ein moderner Remake des Welthits von Tito Puente im Latin House Style.

Den Song wird er bei der nächsten Palma Beach Mallorca Tour in zwei Wochen live präsentieren und „damit erstmals auch spanisch singen“, berichtet der Musiker im NÖN-Gespräch. Die Sprache des Landes zu erlernen, in dem er den Großteil seines Sommers verbringt, hat er schon länger geplant.

Foto: Music Visions Gmbh

„Von der Playa de Palma Mallorca nehme ich dann direkt den mallorquinischen Sommer zum Weingut Bischof ins Weinstein mit, wo die nächste Station meiner Sunset Club Tour in der Heimat wartet“, kündigt der Musiker seinen Auftritt am 27. Mai in Kleinweikersdorf an, wo es Urlaubsfeeling pur zu erleben geben wird. „Mit sommerlichem Sunset- und Party-Sound, kulinarischen Köstlichkeiten und coolen Drinks.“

Der Klang des Saxophons passt zum Thema Spionage

Abseits von Palma Beach Mallorca hat der Musiker noch einiges auf dem Schirm: „Aktuell habe ich die Ehre, an einem Titelsong für das Dokudrama „Spy Capital“, wo die Geschichte Wiens als Spionage-Hauptstadt der Welt aufgerollt wird, zu arbeiten“, schildert der Hollabrunner. Als Regisseur ist mit Andrei Nekrasoy ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilm-Spezialist am Werk.

Er ist aber nur einer der Experten, die für den Film mit im Boot sind: Der bulgarische Journalist Christo Grozev hat bereits beim oskargekrönten Film „Navalny“ mitgewirkt, Gerhard Mangott ist Spezialist für internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum. Wie sich der Titelsong anhören wird, verrät Peter Sax noch nicht, nur so viel: „Wenn es um das Thema Spionage geht, passt der Klang des Saxophons besonders gut, man darf gespannt sein!“

