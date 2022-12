Neue Thaya-Hängebrücke im grenzenlosen Wanderparadies

Werbung

In Rekordbauzeit von dreieinhalb Monaten wurde bei der Einsiedlerwiese, etwa zwei Kilometer unterhalb von Hardegg, eine Fußgängerbrücke errichtet, über die ein neuer, grenzüberschreitender Rundwanderweg führt.

"Der neue Weg macht den Nationalpark Thayatal-Podyjí noch mehr zum grenzenlosen Wanderparadies", freut sich Direktor Christian Übl. Durch die neue Brücke sei für Besucher der grenzüberschreitende Charakter des Nationalparks Thayatal-Podyjí noch deutlicher erlebbar. Auf den Wegen komme es immer wieder zu einem netten Aufeinandertreffen von naturbegeisterten Wanderern aus beiden Ländern

"Vor allem die Thayabrücke in Hardegg ist ein Ort der Begegnung und ein Symbol für die Verbundenheit der beiden Nationalparks", berichtet Übl.

Wo einst ein Einsiedler gelebt haben soll ...

Der neue Wanderweg führt - wie bisher - von Hardegg ausgehend über zwei Aussichtspunkte mit eindrucksvollen Ausblicken ins Thayatal zum „Einsiedler“. Dabei handelt es sich um eine hohe Felswand am Rand einer Wiese direkt neben der Thaya, in der in acht Metern Höhe eine Felsbehausung zu erkennen ist. Die Sage berichtet, dass hier zur Zeit der Kreuzzüge ein Einsiedler gewohnt hat.

Die Wiese und der flache Thaya-Zugang laden zum Verweilen und zum Entspannen am Flussufer ein. Über die neu errichtete Brücke geht es anschließend hinüber auf die tschechische Seite und flussaufwärts zurück nach Hardegg.

Der Start ist aber auch beim Nationalparkhaus möglich. Dieser Weg führt ohne Anstiege über den Wildkatzenwanderweg oder über die beiden Aussichtspunkte hinunter zur Einsiedlerwiese bei der Thaya. Auf der tschechischen Seite folgt man dem Weg am Rand der Wiese nach Hardegg. Von dort aus gelangt man vom Uhrturm bei der Burg über den Kirchensteig wieder hinauf zum Nationalparkhaus.

Ausstellungen in den alten Zollhäusern

Auf beiden Seiten der Thaya ist der Rundweg als Einsiedlerweg (Nr. 2) mit blauer Markierung gekennzeichnet. Tipp: Im ehemaligen Zollhaus auf tschechischer Seite gibt es während der Saison immer wieder interessante Ausstellungen zu besichtigen, im österreichischen Zollhaus gibt eine kleine, eindrucksvolle Schau die Geschichte der Thayabrücke wieder.

Brückeneröffnung am Palmsonntag

Um die Brücke zu errichten, waren mehrere Jahre Vorbereitungszeit erforderlich. Die Umsetzung der Bauarbeiten ging dann sehr rasch. Die Pläne stammen vom Planer Aleš Čeleda aus Znaim, ausführende Baufirma war das tschechische Unternehmen Stavos Brno, die Projektleitung lag bei der Verwaltung des Národní park Podyjí, österreichischer Bauführer war Baumeister Prkna aus Drosendorf. Finanziert wurde die Errichtung mit Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des INTERREG-Projekts „Brücken zum Nachbarn“.

Die feierliche Eröffnung ist am Palmsonntag, 2. April, geplant. Aktuell ist das Überschreiten der Brücke noch nicht gestattet, da in Tschechien die Kollaudierung noch abgeschlossen werden muss. "Ende Jänner sollte das Überqueren der Thaya über die neue Brücke und die Begehung des neuen Rundwanderweges bereits möglich sein", meint Nationalparkdirektor Übl.

